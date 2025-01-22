Марлон Гомес — про поєдинок із Брестом: Маємо достатньо навичок і переваг, щоб зіграти проти безумовно сильного опонента

Гравець Шахтаря поділився своєю думкою щодо суперника в Лізі чемпіонів.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес узяв участь у пресконференції, присвяченій матчу "гірників" проти Бреста.

Шахтар — Брест. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.01.2025

Клуб УПЛ зустрінеться з представником Ліги 1 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25. На думку 21-річного бразильця, більш важливих поєдинків, аніж у ЛЧ, немає.

"Я очікую захоплюючої гри, де ми продемонструємо все, на що здатні. Я неодноразово наголошував, що для нас важливий загальний настрій, і ми дуже мотивовані на гру, тому прагнемо перемогти. Маємо достатньо навичок і переваг, щоб зіграти проти безумовно сильного опонента. Ми також є якісною командою, де вистачає виконавців високого рівня. Найважливіше для нас — утілити ті ідеї, які Містер запропонував під час тренувань та зборів. Я впевнений, що ми маємо сили й можливості, щоб порадувати наших уболівальників якісним футболом.

Брест, безперечно, є надзвичайно кваліфікований суперник, і я переконаний, що на такому рівні змагань, як Ліга чемпіонів, немає слабких опонентів. Ми виконали дуже хорошу роботу. Увесь тренерський штаб на чолі з Містером детально проаналізував суперника, і я також схильний вважати, що зимові передсезонні збори ми провели на високому рівні, та задоволений результатом, якого вдалося досягти за такий доволі короткий період. Тепер основним завданням є перенести цей малюнок гри — доволі успішний, як на мене — на сьогоднішнє протистояння", — цитує гравця офіційний сайт "гірників".

На рахунку півзахисника три асисти у 18 матчах за Шахтар у всіх турнірах поточної кампанії. Раніше повідомлялося, що донеччани відмовили в придбанні Марлона Гомеса Ботафого.

Нагадаємо, матч Шахтар — Брест сьогодні, 22 січня, розпочнеться о 19:45 за київським часом. Єврокубкову зустріч за участі донеччан приймає Арена АуфШальке в Гельзенкірхені. Команди розсудить швейцарський рефері Сандро Шерер.

Після шести зіграних поєдинків оновленої Ліги чемпіонів Шахтар із чотирма заліковими балами йде 28-м у турнірній таблиці, тоді як Брест із 13-ма перебуває на дев'ятій сходинці.