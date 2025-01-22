Црвена Звезда — ПСВ 2:3 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 сербська Црвена Звезда на власному полі поступилась нідерландському ПСВ.

Розгром у Белграді мав статись уже за підсумком першого тайму, коли гості відзначились одразу трьома голами.

Але ПСВ сам ускладним собі завдання вилученнями попереду, після чого суперники почали скорочувати відстань і зробили дуже гарячими останні хвилини. Проте так і не перемогли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Црвена Звезда — ПСВ 2:3 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Црвена Звезда — ПСВ 2:3

Голи: Ндіай, 71, Джига, 77 — де Йонг, 17, 23, Фламінго, 43

Црвена Звезда: Глазер — Мімович, Джига, Спаїч, Сол (Максимович, 71) — Крунич, Елшнік — Cілас (Бруно, 71), Іванич, Радоньїч (Мілсон, 84) — Ндіай

ПСВ: Бенітес — Ледезма (Карсдорп, 78), Фламінго, Боскальї, Жуніор — Тіл (Обіспо, 86), Веерман, Схаутен — Бакайоко (Пепі, 86), де Йонг, Ланг (Кун, 74)

Вилучення: Фламінго, 50