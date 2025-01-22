Атлетіко — Баєр 2:1 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 мадридський Атлетіко на власному полі обіграв леверкузенський Баєр.

Усе в першому таймі цього протистояння схиляло до думки, що команда Дієго Сімеоне поступиться, бо "матрацники" відносно швидко залишились у меншості й незадовго до перерви пропустили.

Проте в другій половині гри цього вилучення футболісти Атлетіко наче й не помічали, тоді як "фармацевти" поступались їм за всіма показниками й зрештою вирівняли склади за кількістю гравців і до цього пропустили у власні ворота.

Розв’язка ж припала на останні хвилини протистояння, коли Хуліан Альварес оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Баєр 2:1 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Атлетіко — Баєр 2:1

Голи: Альварес, 53, 90 — Інкап’є, 45+1

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Галан (Рейнілдо, 46) — Льоренте, Де Пауль, Барріос, Сімеоне (Корреа, 87) — Альварес (Ле Норман, 90+2), Грізманн (Ліно, 87).

Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Мукіеле (Шик, 46), Джака, Паласіос, Грімальдо — Фрімпонг (Артур, 82), Вірц (Гарсія, 89) — Телла (Гофманн, 68).

Попередження: Хіменес, Сімеоне — Вірц, Телла, Інкап’є

На 25-й хвилині був вилучений Пабло Барріос (Атлетіко) (грубе порушення).

На 76-й хвилині був вилучений П'єро Інкап'є (Баєр) (друге попередження).