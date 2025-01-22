Дубль Альвареса приніс Атлетіко вольову перемогу над Баєром у матчі з двома вилученнями

Команда Хабі Алонсо тиснула весь перший тайм заради того, аби провалитись поперерві.

Розбірки у верхній частині загальної турнірної таблиці Ліги чемпіонів УЄФА тривають, і тому останні дні січня ми будемо присвячувати з’ясуванню команд, які продовжать боротьбу вже безпосередньо в 1/8 фіналу чи в попередньому раунді плей-оф, чи взагалі залишать турнір. Остання опція для мадридського Атлетіко та леверкузенського Баєра при цьому була недосяжною, тож у осінньо-зимовій частині кампанії ці два клуби, можна сказати, відстрілялись.

Однак хочеться завжди досягати максимально можливих результатів, тож двобій на Метрополітано обіцяв стати дуже запеклим. Атлетіко одразу почав діяти в своєму стилі — закрився й хотів ловити суперників на контратаках, а Баєр — у своєму, постійно тримав м’яч і через фланги намагався зайти всередину до чужого штрафного. Удавалось досягти кращих результатів у цьому плані саме гостям, тож перший тайм можна було залишити за ними.

До цього нас підштовхувало вилучення Барріоса вже на 25 хвилині за підсумком підкату в ноги Мукіеле, який арбітри розцінили, як небезпечний, а також пропущений "матрацниками" м’яч за мить до настання перерви. Знову ж таки, спрацювала флангова подача від Баєра, і Інкап’є замкнув дальню з навісу того-таки Мукіеле з правого краю поля. І це ми ще оминаємо той факт, що моментів у команди Алонсо було й без цього доволі багато, тоді як Атлетіко атакував дуже скромно.

Але "Чоло" Сімеоне завжди знає, що сказати власним гравцям у перерві, тож його команду було просто не впізнати після розмови з тренером. Ну то й що, що доводилось грати в меншості десь тайм? Хіба хтось помітив помічав відсутність одного з футболісти у Атлетіко в другій половині матчу? Та вони ж неслись уперед, немов їх узагалі 12 гравців на полі!

І таки забили гол на 53 хвилині, коли Та не перехопив закидання Грізманна на лівий фланг контратаки для Альвареса, а аргентинець потім у штрафному пробив у дальній кут. Цей епізод був також характерним для всього другого тайму ще й тому, що Баєр утратив концентрацію, а згодом і саму впевненість у власній здатності витримати цей тиск, чого раніше з командою Алонсо не траплялось у настільки відповідальних матчах. Або траплялось, але дуже й дуже рідко.

Наслідком цієї невпевненості стало в підсумку вилучення Інкап’є, якого на 76 хвилині навозив на правому фланзі атаки Сімеоне, що залишалось лише фолити на другу жовту. І коли склади вирівнялись, то психологічна перевага господарів стала вже просто непристойною. Сімеоне-старший, звичайно, уміло цим скористався, тож після заміни Корреа одразу зіграв до штрафного на Альвареса, а той пішов від Коваржа праворуч і пробив у порожні ворота, немов і не було 90 інтенсивних хвилин до того.

У заключному турі мадридський Атлетіко зіграє в гостях у австрійського РБ Зальцбург, тоді як леверкузенський Баєр прийматиме чеську Спарту з Праги.



Атлетіко — Баєр 2:1

Голи: Альварес, 53, 90 — Інкап’є, 45+1



Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Галан (Рейнілдо, 46) — Льоренте, Де Пауль, Барріос, Сімеоне (Корреа, 87) — Альварес (Ле Норман, 90+2), Грізманн (Ліно, 87).



Баєр: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап’є — Мукіеле (Шик, 46), Джака, Паласіос, Грімальдо — Фрімпонг (Артур, 82), Вірц (Гарсія, 89) — Телла (Гофманн, 68).



Попередження: Хіменес, Сімеоне — Вірц, Телла, Інкап’є



На 25-й хвилині був вилучений Пабло Барріос (Атлетіко) (грубе порушення).