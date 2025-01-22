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-
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-
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-
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Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
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-
Атлетіко
-
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-
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Ліверпуль — Лілль 2:1 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

22 січня 2025

Ліверпуль — Лілль, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 англійський Ліверпуль на власному полі обіграв французький Лілль.

Команда Арне Слота переважала суперників за грою на Енфілді, проте на гол Салаха посеред першого тайму знайшлась відповідь у вигляді м’яча Девіда посеред другого, тож доля матчу знову підвисла в повітрі.

Однак Салах майже одразу забив удруге, тож господарі продовжили свою феноменальну переможну серію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Лілль 2:1 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Ліверпуль — Лілль 2:1
Голи: Салах, 34, Елліотт, 67 — Девід, 62

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 86), Кванса, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Ендо, 63), Гравенберх (Елліотт, 46), Джонс (Мак Аллістер, 46) — Салах, Нуньєс, Діас (К'єза, 74)

Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Рібейро, Гудмундссон (Ісмаїлі, 74) — Андре, Мукау (Буадді, 74) — Кабелла (Меньє, 64), Гаральдссон, Баккер (Сахрауї, 64) — Девід

Попередження: Аллістер, Елліотт — Манді, Андре

Вилучення: Манді, 59

Джерело: MEGOGO

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