Ліверпуль зміг у більшості уникнути втрати очок проти Лілля

Навіть з вилученням французькому колективу вдалося створити проблеми команді Арне Слота, проте у підсумку без результату.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль здобув свою сьому перемогу — на цей раз встояти перед командою Арне Слота не зміг французький Лілль.

Утім, незважаючи на те, що за мінімального відставання в рахунку "доги" залишилися у меншості на 59-й хвилині через вилучення Манді, Джонатан Девід зміг за кілька хвилин повернути інтригу у протистояння та паритет на табло.

Але у підсумку Гарві Елліотт знову вивів Ліверпуль уперед своїм голом на 67-й хвилині, знявши усі питання щодо переможця.

Ліверпуль - Лілль 2:1

Голи: Салах, 34, Елліотт, 67 - Девід, 62

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 86), Кванса, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Ендо, 63), Гравенберх (Елліотт, 46), Джонс (Мак Аллістер, 46) — Салах, Нуньєс, Діас (К'єза, 74)

Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Рібейро, Гудмундссон (Ісмаїлі, 74) — Андре, Мукау (Буадді, 74) — Кабелла (Меньє, 64), Гаральдссон, Баккер (Сахрауї, 64) — Девід

Попередження: Аллістер, Елліотт — Манді, Андре

Вилучення: Манді, 59