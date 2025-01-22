Монако
1
Астон Вілла
0
21 січня
19:45
Аталанта
5
Штурм
0
21 січня
19:45
Ліверпуль
2
Лілль
1
21 січня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
1
21 січня
22:00
Болонья
2
Боруссія Дортмунд
1
21 січня
22:00
Брюгге
0
Ювентус
0
21 січня
22:00
Црвена Звезда
2
ПСВ
3
21 січня
22:00
Бенфіка
4
Барселона
5
21 січня
22:00
Слован Братислава
1
Штутгарт
3
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Спарта Прага
-
29 січня
22:00
Баварія
-
Слован Братислава
-
29 січня
22:00
Жирона
-
Арсенал
-
29 січня
22:00
ПСВ
-
Ліверпуль
-
29 січня
22:00
Інтер
-
Монако
-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
Барселона
-
Аталанта
-
29 січня
22:00

Ліверпуль зміг у більшості уникнути втрати очок проти Лілля

22 січня 2025

Ліверпуль зміг у більшості уникнути втрати очок проти Лілля

Навіть з вилученням французькому колективу вдалося створити проблеми команді Арне Слота, проте у підсумку без результату.

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль здобув свою сьому перемогу — на цей раз встояти перед командою Арне Слота не зміг французький Лілль.

Утім, незважаючи на те, що за мінімального відставання в рахунку "доги" залишилися у меншості на 59-й хвилині через вилучення Манді, Джонатан Девід зміг за кілька хвилин повернути інтригу у протистояння та паритет на табло.

Але у підсумку Гарві Елліотт знову вивів Ліверпуль уперед своїм голом на 67-й хвилині, знявши усі питання щодо переможця.

Ліверпуль - Лілль 2:1
Голи: Салах, 34, Елліотт, 67 -  Девід, 62
Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 86), Кванса, ван Дейк, Цимікас — Собослаї (Ендо, 63), Гравенберх (Елліотт, 46), Джонс (Мак Аллістер, 46) — Салах, Нуньєс, Діас (К'єза, 74)
Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Рібейро, Гудмундссон (Ісмаїлі, 74) — Андре, Мукау (Буадді, 74) — Кабелла (Меньє, 64), Гаральдссон, Баккер (Сахрауї, 64) — Девід
Попередження: Аллістер, Елліотт — Манді, Андре
Вилучення: Манді, 59
команди
   