Слован Братислава — Штутгарт 1:3 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 словацький Слован на власному полі поступився німецькому Штутгарту.

"Шваби" потужно почали гру й не підпускали суперників до власних володінь до останнього, тоді як ще в першому таймі самі відзначились двічі.

У другій половині гри перевага гостей нікуди не поділась, проте Словану вдалось забити подай м’яч престижу в поодинокому епізоді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Слован Братислава — Штутгарт 1:3 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Слован Братислава — Штутгарт 1:3

Голи: Мецоко, 85 — Левелінг, 11, 36, Рідер, 87

Слован Братислава: Такач — Блекмен (Медведев, 89), Кашія, Віммер, Зуберу (Барсегян, 71) — Байрич, Саввідіс (Мустафич, 82) — Толич — Мак (Мецоко, 70), Стрелец, Марчеллі (Гайдош, 89)

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Штенцель, 90), Руо, Шабо, Міттельштедт — Кайтель (Аль-Дахіль, 81), Штіллер — Левелінг (Рідер, 70), Мійо (Стергіу, 90), Фюріх — Ундав (Демірович, 70)

Попередження: Кашія, Саввідіс, Барсегян — Руо, Ундав, Кайтель