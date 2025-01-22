Брюгге — Ювентус 0:0 Огляд матчу 21.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 бельгійський Брюгге на власному полі зіграв унічию з туринським Ювентусом.

Свою "нічийну хворобу" команда Тіаго Мотти перенесла й на єврокубкову арену, при цьому цього разу в дуже поганому світлі.

На дві команди був лише один удар у площину за гру, хоча обидві ще мали шанси поборотись за місця в першій вісімці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Ювентус 0:0 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Брюгге — Ювентус 0:0

Брюгге: Міньйоле — Саббе (Сейс, 69), Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Тальбі (Меєр, 90), Яшарі, Ванакен, Оньєдіка, Цоліс (Ветлесен, 78) — Жутгла Блан (Густаф Нільссон, 69)

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Луїс (Тюрам, 75) — Веа (Їлдиз, 65), Копмейнерс (Маккенні, 76), Мбангула (Фернандеш Консейсан, 65) — Гонсалес (Влахович, 76)

Попередження: Копмейнерс, Консейсан