Ювентус не зміг обіграти Брюгге

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський Брюгге приймав на своєму полі туринський Ювентус.
Протягом цього протистояння ми побачили лише удар у площину воріт на дві команди, а фінальний свисток у підсумку зафіксував нульову нічию.
Брюгге — Ювентус 0:0
Брюгге: Міньйоле — Саббе (Сейс, 69), Ордоньєс, Мехеле, Де Кейпер — Тальбі (Меєр, 90), Яшарі, Ванакен, Оньєдіка, Цоліс (Ветлесен, 78) — Жутгла Блан (Густаф Нільссон, 69)
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Луїс (Тюрам, 75) — Веа (Їлдиз, 65), Копмейнерс (Маккенні, 76), Мбангула (Фернандеш Консейсан, 65) — Гонсалес (Влахович, 76)
Попередження: Копмейнерс, Консейсан