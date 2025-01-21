Ювентус не зміг обіграти Брюгге

У рамках сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський Брюгге приймав на своєму полі туринський Ювентус.

Протягом цього протистояння ми побачили лише удар у площину воріт на дві команди, а фінальний свисток у підсумку зафіксував нульову нічию.