Трубін зіграє з перших хвилин проти Барселони

21 січня 2025

Анатолій Трубін, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та каталонська Барселона.

Лісабонська Бенфіка та каталонська Барселона зіграють у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Да Луж.

Бруну Лаже, після нічиєї проти італійської Болоньї (0:0), залучив до стартового складу Андре Сілву до центру оборони, тоді як Шельдруп зіграє ліворруч в атаці.

Ганс-Дітер Флік, на тлі нічиєї проти Хетафе (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.

Запасні: Соареш, Ба, Амдуні, Кабрал, Ді Марія, Баррейру, Престіанні, Ролльгайзер, Бесте, Фелікс, Байрамі, Регу.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо, Гаві — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Пенья, Кочен, Торрес, Фаті, Торре, Крістіансен, Фермін, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін.

Гра Бенфіка — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Getty Images 21 січня 2025 Бенфіка — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 21.01.2025
   