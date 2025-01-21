Трубін зіграє з перших хвилин проти Барселони

Лісабонська Бенфіка та каталонська Барселона зіграють у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Да Луж.
Бруну Лаже, після нічиєї проти італійської Болоньї (0:0), залучив до стартового складу Андре Сілву до центру оборони, тоді як Шельдруп зіграє ліворруч в атаці.
Ганс-Дітер Флік, на тлі нічиєї проти Хетафе (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп.
Запасні: Соареш, Ба, Амдуні, Кабрал, Ді Марія, Баррейру, Престіанні, Ролльгайзер, Бесте, Фелікс, Байрамі, Регу.
Запасні: Пенья, Кочен, Торрес, Фаті, Торре, Крістіансен, Фермін, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін.
Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Педрі, Касадо, Гаві — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Гра Бенфіка — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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