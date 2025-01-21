Флік: Ліверпуль — один із фаворитів Ліги чемпіонів

21 січня 2025

Флік, getty images

Тренер висловився напередодні матчу з Бенфікою.

Перед матчем з Бенфікою в Лізі чемпіонів наставник Барселони Гансі Флік розповів, кого вважає фаворитом турніру.

"Перемога в Лізі чемпіонів – одне із найскладніших завдань у світі. У нас все йде добре, але й інші команди теж. Ми ведемо боротьбу у всіх трьох турнірах, нам потрібно додати у чемпіонаті. Я пишаюся тим, як ми граємо. Проти Хетафе ми грали добре, але це складний суперник.

Бенфіка – команда, яка грає дуже добре, Ді Марія – один із моїх улюблених гравців. Приємно спостерігати за їхньою грою.

На цей час я стежу за Ліверпулем, і в кожному матчі вони грають дуже добре, вони роблять чудову роботу. Зараз це один із фаворитів для мене", – сказав головний тренер Барселони.

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