Флік: Ліверпуль — один із фаворитів Ліги чемпіонів

Тренер висловився напередодні матчу з Бенфікою.

Перед матчем з Бенфікою в Лізі чемпіонів наставник Барселони Гансі Флік розповів, кого вважає фаворитом турніру.

"Перемога в Лізі чемпіонів – одне із найскладніших завдань у світі. У нас все йде добре, але й інші команди теж. Ми ведемо боротьбу у всіх трьох турнірах, нам потрібно додати у чемпіонаті. Я пишаюся тим, як ми граємо. Проти Хетафе ми грали добре, але це складний суперник.

Бенфіка – команда, яка грає дуже добре, Ді Марія – один із моїх улюблених гравців. Приємно спостерігати за їхньою грою.

На цей час я стежу за Ліверпулем, і в кожному матчі вони грають дуже добре, вони роблять чудову роботу. Зараз це один із фаворитів для мене", – сказав головний тренер Барселони.