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22:00
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-
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-
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-
Штутгарт
-
21 січня
22:00
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-
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-
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Гвардіола: Ми — найкращі, поразка від Ювентуса не переконає мене в протилежному

12 грудня 2024

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Ювентуса.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від виступу власної команди в матчі з Ювентусом в Лізі чемпіонів (0:2).

"Ми — найкращі, я люблю свою команду. Те, як ми граємо, і цей результат не переконає мене в протилежному.

Ювентус — чудова команда, я бажаю їм усього найкращого. Я вітаю їх з перемогою, майбутнє належить їм.

Зараз для нас поганий час, ми боремося, але наша манера гри нас врятує, вона принесе нам перемоги. Зараз нам немає виправдань, тому що ми не виграли так багато матчів", — сказав Гвардіола.

Ювентус — Манчестер Сіті 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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