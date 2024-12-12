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-
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-
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Бенфіка — Болонья 0:0 Огляд матчу 11.12.2024

12 грудня 2024

Бенфіка — Болонья, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 португальська Бенфіка зіграла внічию проти італійської Болоньї на власному полі.

"Россоблу" провели цей матч, переважно, відбиваючи атаки суперників, яких насправді було чимало, проте результативністю напад "орлів" цього вечора не відзначався.

Але й скривдити Анатолія Трубіна господарі не дозволили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Болонья у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Бенфіка — Болонья 0:0

Бенфіка: Трубін — Ба, Араужу, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну, Кекчю (Кабрал, 80) — Ді Марія, Павлідіс (Бесте, 72), Актюркоглу (Амдуні, 72).

Болонья: Скорупські — Пош (Корацца, 88), Беукема, Казале (Лукумі, 73), Гольм — Фергюсон, Моро (Побега, 73) — Урбанські (Ндоє, 73), Фаббіан (Фройлер, 73), Ілінг — Даллінга.

Попередження: Павлідіс, Флорентіну, Ба, Кекчю, Отаменді — Фаббіан, Казале, Фергюсон, Фройлер, Гольм.

Джерело: MEGOGO

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