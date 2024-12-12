Феєнорд — Спарта Прага 4:2 Відео голів та огляд матчу 11.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 11 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 нідерландський Феєнорд обіграв чеську Спарту з Праги на власному полі.

Господарям поля вистачило всього одного тайму для того, щоб питання про переможця пари перестало бути актуальним — три м’ячі проти одного у відповідь від гостей.

У другій половині гри Феєнорд ще й добив суперників четвертим голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Феєнорд — Спарта Прага у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Феєнорд — Спарта Прага 4:2

Голи: Траунер, 8, Пайшан, 10, Хадж Мусса, 30, Хіменес, 63 — Ррахмані, 42, Белен (аг), 79.

Феєнорд: Велленройтер — Ньївкоп (Буено, 75), Траунер, Ганцко, Смал (Белен, 58) — Ін Бом (Стенгс, 75), Міламбо, Тімбер — Хадж Мусса (Лабрі Зеррукі, 75), Хіменес (Осман, 69), Пайшан.

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Серенсен, Коббо (Панак, 68) — Візнер, Саділек, Сольбаккен (Лачі, 68), Кайрінен, Рінеш (Зелени, 83) — Ррахмані (Краснікі, 77), Бірманчевич (Олатунджі, 77).

Попередження: Хіменес — Серенсен, Вітік, Зелени.