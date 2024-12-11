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Едерсон, Доку та Гріліш повернулись до стартового складу Манчестер Сіті на матч проти Ювентуса

11 грудня 2024

Едерсон, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють туринський Ювентус та Манчестер Сіті.

Туринський Ювентус та англійський Манчестер Сіті зіграють на Альянц Стедіум у шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Тіаго Мотта, після нічиєї проти Болоньї (2:2), використав із перших хвилин Ді Грегоріо в рамці воріт, тоді як Савона зіграє на правому фланзі оборони, Тюрам розташується в опорній зоні, а Їлдиз повернеться на лівий фланг атаки.

Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї проти лондонського Крістал Пелес (2:2), використав із перших хвилин Едерсона в рамці воріт, тоді як Доку та Гріліш гратимуть на флангах атаки.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Гатті, Даніло — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Маккенні, Аджич, Фаджолі, Веа, Дуглас Луїс, Рухі, Мбангула.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Гвардіол, Льюїс — Де Брюйне, Гюндоган, Сілва — Доку, Голанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Гадсон, Ковачич, Савіо, Нунес, Фоден, Райт, Сімпсон-П’юзі, О’Райлі, Макейті, Вілсон-Есбранд.

Гра Ювентус — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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