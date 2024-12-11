Гасперіні: Поразка від Реала — це спосіб спробувати вдосконалюватись

Керманич Аталанти прокоментував поразку від Реала.

Напередодні в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА бергамаська Аталанта на власному полі поступилась мадридському Реалу.

Аталанта — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"У мене тільки хороші враження про цю гру. Обидві команди хотіли грати, намагаючись перемогти за рахунок своїх сильних сторін. У нас є трохи розчарування, але ми вчимось чомусь із цих матчів.

Нам ще дечого не вистачає, але це також привід вдосконалюватися і працювати. Ми виходимо з поля переможеними, хоча, можливо, і не за статистикою, і це допоможе нам зробити маленький крок уперед.

Реал теж здатен пресингувати, як і ми. У порівнянні з Суперкубком УЄФА, ми були кращими цього разу і, коли зрівняли рахунок, відчули, що можемо перемогти. У першому таймі, хоча ми діяли дуже добре, ми могли бути трохи наполегливішими. Це ситуації, які ми ще переглянемо, але дуже задоволений усіма. Це спосіб спробувати вдосконалюватись і надалі.

Ми рухались трохи повільно, але добре тримали гру під контролем, хоча могли б бути і більш небезпечними. Цей матч стане чудовим уроком, нам шкода, що ми програли, але після таких ігор ми зростаємо.

Нам не пощастило з другим пропущеним голом, і ми поплатились за це, але потім відновили атаки. Для того, щоб виграти такий матч, потрібно трохи везіння. Вони виграли його, тому що у них були ті гравці, хто міг забезпечити перевагу.

Ми були близькими до успіху. Раніше нам було важко досягти результату, а вже зараз ми починаємо бачити, як можна це зробити. Це був гарний вечір, і наприкінці матчу, я сподіваюсь, усі були щасливі, бо побачили гарну гру", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме австрійський Штурм.