Аталанта — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу 10.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 бергамаська Аталанта на власному полі поступилась мадридському Реалу.

"Королівський" клуб доволі швидко відкрив рахунок у грі, проте навіть до перерви не зміг утримати здобуту перевагу.

Однак на початку другого тайму команда Карло Анчелотті двічі якісно ловила суперників на помилках і забезпечила собі гандикап, який суперники, незважаючи на кілька дуже непоганих спроб, так і не змогли подолати.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Реал у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Аталанта — Реал 2:3

Голи: Де Кетеларе, 45+2 (пен.), Лукман, 65 — Мбаппе, 10, Вінісіус, 57, Беллінгем, 59

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Коссуну, 74), Гін, Колашинац — Белланова (Дзаппакоста, 75), де Рон, Едерсон, Руджері (Дзаніоло, 87) — Пашалич (Самарджич, 58) — Де Кетеларе (Ретегі, 74), Лукман.

Реал: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде — Діас (Асенсіо, 84), Себальйос (Модрич, 84) — Беллінгем (Гюллер, 87) — Мбаппе (Родріго, 36), Вінісіус.

Попередження: Коссуну — Чуамені, Васкес