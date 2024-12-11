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Анчелотті: Реал має якось дожити до Різдва

11 грудня 2024

Карло Анчелотті, Getty Images

Керманич Реала прокоментував перемогу над Аталантою.

Напередодні в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал обіграв бергамаську Аталанту.

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Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Це була відмінна гра у нашому виконанні. Ми страждали, але також і створили багато моментів, мали багато руху попереду з Беллінгемом, Вінісіусом і, спочатку, Мбаппе.

Ми знали, що нам доведеться потерпіти, нам усе ще бракує чимало гравців, і це означає, що ми не можемо бути на висоті. Але нам потрібна була така гра на дуже складній арені проти Аталанти, яка грає з великою інтенсивністю.

Мбаппе? Це м'язова проблема, ми повинні будемо оцінити його завтра.

Ми не хотіли тримати низький блок, оскільки наші центральні захисники не надто високі, і ми могли б страждати від кросів суперників.

Тому ми повинні були зробити все можливе, щоб тримати їх подалі від нашої останньої третини поля, і нам це вдавалось у деяких моментах більше, аніж в інших. Це було необхідно, тому що Аталанта грає дуже інтенсивно, і ми повинні були відповідати їм у цьому.

Я говорив і перед грою, що ми повинні якось дожити до Різдва, тому що склад обмежений, нам не вистачає багатьох гравців. Сьогодні повернувся Віні, наступного тижня має повернутися Камавінга, а в січні — Алаба.

Як тільки у нас буде більш повний склад, ми зможемо кинути виклик суперникам більш високого рівня", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал прийматиме австрійський РБ Зальцбург.

Джерело: Sky Sports

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