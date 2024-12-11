Брюгге — Спортінг Лісабон 2:1 Відео голів та огляд матчу 10.12.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 бельгійський Брюгге на власному полі обіграв лісабонський Спортінг.

"Леви" відкрили рахунок на самому початку зустрічі, однак господарі відігрались ще посеред першого тайму, після чого поступово схиляли перевагу в атаці на власну користь.

У підсумку, "синьо-чорні" відзначились пізнім голом, тоді як "зелено-білі" за другий тайм спромоглись лише на один удар у площину воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Спортінг Лісабон у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Брюгге — Спортінг Лісабон 2:1

Голи: Цоліс, 24, Нільсен, 84 — Катаму, 3

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле — Ольсен (Густаф Нільссон, 64), Яшарі, Ванакен, Оньєдіка, Де Кейпер (Саббе, 90) — Жутгла Блан (Тальбі, 64), Цоліс (Меруп Нільсен, 81)

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Куарежма (Сен Жюст, 45), Діоманде, Інасіу — Катаму, Юльманн, Сімойнш, Кенда (Гардер, 87) — Араухо (Ешгаю, 81), Трінкан — Дьокереш

Попередження: Ольсен, Цоліс, Оньєдіка, Міньйоле — Дьокереш, Катаму, Араухо, Юльманн.