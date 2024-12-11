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Брюгге вирвав перемогу у Спортінга

11 грудня 2024

Брюгге - Спортінг Лісабон, Getty Images

Бельгійський колектив здолав команду з Португалії.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Брюгге приймав Спортінг. 

Господарі вирвали перемогу в гостей завдяки голу Нільсена на 83-й хвилині гри. 

Брюгге - Спортінг Лісабон 2:1
Голи: Цоліс, 24, Нільсен, 84 -  Катаму, 3

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле — Ольсен (Густаф Нільссон, 64), Яшарі, Ванакен, Оньєдіка, Де Кейпер (Саббе, 90) — Жутгла Блан (Тальбі, 64), Цоліс (Меруп Нільсен, 81)

Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Куарежма (Сен Жюст, 45), Діоманде, Інасіу — Катаму, Юльманн, Сімойнш, Кенда (Гардер, 87) — Араухо (Ешгаю, 81), Трінкан — Дьокереш

Попередження: Ольсен, Цоліс, Оньєдіка, Міньйоле — Дьокереш, Катаму, Араухо, Юльманн.

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