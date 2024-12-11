Брюгге вирвав перемогу у Спортінга

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Брюгге приймав Спортінг.
Господарі вирвали перемогу в гостей завдяки голу Нільсена на 83-й хвилині гри.
Брюгге - Спортінг Лісабон 2:1
Голи: Цоліс, 24, Нільсен, 84 - Катаму, 3
Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле — Ольсен (Густаф Нільссон, 64), Яшарі, Ванакен, Оньєдіка, Де Кейпер (Саббе, 90) — Жутгла Блан (Тальбі, 64), Цоліс (Меруп Нільсен, 81)
Спортінг Лісабон: Ісраель Вімбер — Куарежма (Сен Жюст, 45), Діоманде, Інасіу — Катаму, Юльманн, Сімойнш, Кенда (Гардер, 87) — Араухо (Ешгаю, 81), Трінкан — Дьокереш
Попередження: Ольсен, Цоліс, Оньєдіка, Міньйоле — Дьокереш, Катаму, Араухо, Юльманн.