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Лейпциг — Астон Вілла 2:3 Відео голів та огляд матчу 10.12.2024

11 грудня 2024

Лейпциг — Астон Вілла, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 німецький РБ Лейпциг на власному полі поступився бірмінгемській Астон Віллі.

Гості вийшли вперед на самому початку зустрічі, проте ще до середини першого тайму рівновагу за рахунком було відновлено.

Тоді команда Унаї Емері повторила той самий трюк на початку другого тайму, однак і цього разу зустріла гідну швидку відповідь.

У підсумку долю матчу "левам" довелось вирішувати на останніх хвилинах із голом Роса Барклі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лейпциг — Астон Вілла у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Лейпциг — Астон Вілла 2:3
Голи: Опенда, 27, Баумгартнер, 62 — Макгінн, 3, Дуран, 52, Барклі, 85

Лейпциг: Гулачі — Зайвальд, Орбан, Гертрейда — Генріхс, Вермерен (Клостерманн, 84), Айдара (Кампль, 46), Нуса — Баумгартнер, Шешко (Сілва, 76), Опенда

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Торрес, Карлос — Кеш (Неделькович, 71), Камара, Тілеманс (Барклі, 83), Дінь (Матсен, 83) — Роджерс, Макгінн (Буендія, 76) — Воткінс (Дуран, 46)

Попередження: Генріхс — Карлос

Джерело: MEGOGO

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