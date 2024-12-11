Астон Вілла "перестріляла" Лейпциг

Досвідчений Росс Барклі приніс перемогу клубу з Бірмінгема.

Лейпциг у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 приймав Астон Віллу на РБ Арені.

Швидкий гол Джона Макгінна вивів гостей вперед, але на перерву команди пішли за нічийного результату, адже Лої Опенда відновив паритет у середині першого тайму. У другій половині зустрічі Джон Дуран уразив ворота господарів поля, але Крістоф Баумгартнер вже за 10 хвилин повернув на табло нічийний рахунок. Підопічні Унаї Емері ближче до завершення поєдинку вирвали перемогу зусиллями Росса Барклі.

Лейпциг — Астон Вілла 2:3

Голи: Опенда, 27, Баумгартнер, 62 — Макгінн, 3, Дуран, 52, Барклі, 85

Лейпциг: Гулачі — Зайвальд, Орбан, Гертрейда — Генріхс, Вермерен (Клостерманн, 84), Айдара (Кампль, 46), Нуса — Баумгартнер, Шешко (Сілва, 76), Опенда

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Торрес, Карлос — Кеш (Неделькович, 71), Камара, Тілеманс (Барклі, 83), Дінь (Матсен, 83) — Роджерс, Макгінн (Буендія, 76) — Воткінс (Дуран, 46)

Попередження: Генріхс — Карлос