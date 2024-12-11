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РБ Зальцбург — ПСЖ 0:3 Відео голів та огляд матчу 10.12.2024

11 грудня 2024

РБ Зальцбург — ПСЖ, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 10 грудня 2024 року.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 австрійський РБ Зальцбург на власному полі розгромно поступився французькому Парі Сен-Жермен.

"Червоні бики" програли і в шостому матчі на груповому етапі, навіть не наближившись цього вечора до потенційного успіху.

ПСЖ домінував упродовж усієї гри й забив одного разу до перерви й ще двічі — після відпочинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Зальцбург — ПСЖ у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

РБ Зальцбург — ПСЖ 0:3
Голи: Рамуш, 30, Мендеш, 72, Дуе, 85

РБ Зальцбург: Шлагер — Капальдо, Дедич, Байду, Гіндо — Бідструп (Терзич, 80), Гурна-Дуат (Байчетич, 66) — Єо (Дагім, 57), Глух (Кавамура, 80), Доржелес — Ратков (Кларк, 57)

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 83) — Феррейра, Невеш, Руїс (Заїр-Емері, 72) — Кан Ін, Рамуш (Дуе, 66), Баркола

Попередження: Гіндо, Гурна-Дуат, Капальдо.

Джерело: MEGOGO

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