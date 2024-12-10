ПСЖ без проблем розібрався із Зальцбургом

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Зальцбург приймав ПСЖ.
Гості розібралися з господарями, відправивши в їхні ворота три голи.
РБ Зальцбург — ПСЖ 0:3
Голи: Рамуш, 30, Мендеш, 72, Дуе, 85
РБ Зальцбург: Шлагер — Капальдо, Дедич, Байду, Гіндо — Бідструп (Терзич, 80), Гурна-Дуат (Байчетич, 66) — Єо (Дагім, 57), Глух (Кавамура, 80), Доржелес — Ратков (Кларк, 57)
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 83) — Феррейра, Невеш, Руїс (Заїр-Емері, 72) — Кан Ін, Рамуш (Дуе, 66), Баркола
Попередження: Гіндо, Гурна-Дуат, Капальдо.