Жирона — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу 10.12.2024

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 каталонська Жирона поступилась англійському Ліверпулю на власному полі.
Долю протистояння вирішив єдиний гол, який посеред другого тайму на користь гостей із пенальті записав Мохамед Салах.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Ліверпуль у рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:
Жирона — Ліверпуль 0:1
Гол: Салах, 63 (пен)
Жирона: Гассаніга — Франсес, Хуанпе, Крейчі, Блінд (Ельмер Соліс Ромеро, 76) — ван де Бек (Мартін, 76), Ромеу, Гутьєррес — Аспрілья, Хіль (Порту, 71) — Данжума (Стуані, 71)
Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Джонс (Елліотт, 76) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 71), Діас (Ендо, 88)
Попередження: Ромеу, Франсес, Порту — Діас, Гомес.