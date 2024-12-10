Гол Салаха приніс Ліверпулю перемогу над Жироною

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль вирушив на виїзд до Жирони.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота один гол зусиллями Мохамеда Салаха.
Жирона — Ліверпуль 0:1
Гол: Салах, 63 (пен)
Жирона: Гассаніга — Франсес, Хуанпе, Крейчі, Блінд (Ельмер Соліс Ромеро, 76) — ван де Бек (Мартін, 76), Ромеу, Гутьєррес — Аспрілья, Хіль (Порту, 71) — Данжума (Стуані, 71)
Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Джонс (Елліотт, 76) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 71), Діас (Ендо, 88)
Попередження: Ромеу, Франсес, Порту — Діас, Гомес.