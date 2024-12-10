Гол Салаха приніс Ліверпулю перемогу над Жироною

10 грудня 2024

Жирона - Ліверпуль, Getty Images

Віктор Циганков участі в матчі не брав.

У рамках шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів Ліверпуль вирушив на виїзд до Жирони.

Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота один гол зусиллями Мохамеда Салаха. 

Жирона — Ліверпуль 0:1
Гол: Салах, 63 (пен)

Жирона: Гассаніга — Франсес, Хуанпе, Крейчі, Блінд (Ельмер Соліс Ромеро, 76) — ван де Бек (Мартін, 76), Ромеу, Гутьєррес — Аспрілья, Хіль (Порту, 71) — Данжума (Стуані, 71)

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Гравенберх, Джонс (Елліотт, 76) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 71), Діас (Ендо, 88)

Попередження: Ромеу, Франсес, Порту — Діас, Гомес.

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