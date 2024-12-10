Стрічка новин

21:39

Гол Салаха приніс Ліверпулю перемогу над Жироною

21:03

Вінісіус повернувся до стартового складу Реала на матч проти Аталанти

20:54

Грам зіграє з перших хвилин проти Баварії

19:56

Мораес — про очікування від матчу проти Баварії: Можливо, на Шахтар чекає щось історичне та неймовірне

17:30

Зінченко пропустив тренування Арсеналу перед матчем з Монако

16:58

Шахін: Боруссія Д на рівних із Барселоною і ми хочемо потрапити до топ-8

12:47

Шахтар — Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 10.12.2024

11:42

Алонсо: Інтер грає з великою зрілістю

09:13

Камб'язо пропустить гру Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті

08:41

Індзагі — перед грою з Баєром: Наш шлях у Лізі чемпіонів ідеальний