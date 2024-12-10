Вінісіус повернувся до стартового складу Реала на матч проти Аталанти

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють бергамаська Аталанта та мадридський Реал.

Бергамаська Аталанта та мадридський Реал зіграють у шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Атлеті Адзуррі д'Італія.

Джан П'єро Гасперіні, після перемоги над Міланом (2:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Карло Анчелотті, на тлі розгрому каталонської Жирони (3:0), залучив до стартового складу Франа Гарсію ліворуч у захисті, тоді як Себальйос гратиме в центрі поля, а Вінісіус повернеться до атаки.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич — Де Кетеларе, Лукман.

Запасні: Патрісіу, Россі, Толой, Коссуну, Годфрі, Дзаніоло, Самарджич, Палестра, Ретегі, Брешіаніні, Дзаппакоста.



Реал: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде — Діас, Себальйос — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Модрич, Родріго, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Юссеф, Асенсіо, Андрес.



Гра Аталанта — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.