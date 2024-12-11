Ліга чемпіонів. 6 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 11 грудня.

Сьогодні, 11 грудня, відбудеться другий ігровий день шостого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[16] Атлетіко — Слован Братислава [35]

Середа, 11 грудня, 19:45. Естадіо Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр — Манфредас Лук'янчукас (Литва)

Атлетіко має чудову можливість наблизити себе до місця в 1/8 фіналу плей-оф оновленої ЛЧ, адже сьогоднішній суперник мадридців є одним з аутсайдерів турніру. У минулих п'яти турах братиславський Слован зазнав п'яти поразок, поступившись Селтіку, Манчестер Сіті, Жироні, загребському Динамо й Мілану, тоді як колектив Дієго Сімеоне після перемоги над Лейпцигом і поразок від Бенфіки та Лілля здолав ПСЖ і празьку Спарту.

І хоч Слован дав бій "россонері" в Братиславі (2:3), очікувати чогось подібного сьогодні в Мадриді навряд чи варто. "Матрацники" підтвердили свій статус, з рахунком 6:0 знищивши в Празі Спарту. Важливо зазначити, що до зустрічі з словацьким клубом іспанський підходить із серією з дев'яти перемог у всіх турнірах. За цей час команда Сімеоне лише в одному матчі забила менше двох голів.

Атлетіко минулими вихідними влаштував гольову феєрію в домашньому поєдинку Ла Ліги з Севільєю. Господарі поля пропустили тричі, але відповіли чотирма своїми результативними ударами, здобувши три очки. "Матрацники" продовжують боротися за першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії з Барселоною та Реалом. Слован є лідером чемпіонату Словаччини, хоча в суботу він поступився Жиліні на виїзді, дозволивши їй скоротити відставання (різниця в один заліковий бал).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Де Пауль, Галлагер — Грізманн, Альварес

Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашіа, Вут — Блекман, Куцка, Саввідіс, Медведев — Барсегян, Стрелец, Мецоко

Не зіграють: ... — Толич, Войтко

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Атлетіко — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.09, тоді як потенційний успіх Слована оцінюється показником 30.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 10.50.

прогноз 4:0

[13] Лілль — Штурм [29]

Середа, 11 грудня, 19:45. Стад П'єр Моруа, Вільнев-д'Аск. Головний арбітр — Георгі Кабаков (Болгарія)

Лілль солідно відреагував на поразку від Спортінга в першому турі оновленої ЛЧ, уникнувши невдач у чотирьох наступних поєдинках турніру. Французький клуб порадував своїх уболівальників двома звитягами над мадридськими грандами (Реалом та Атлетіко), після чого поділив очки з Ювентусом і впорався з Болоньєю. Штурм лише в минулому турі здобув свої перші залікові бали. Після поразок від Бреста, Брюгге, лісабонського Спортінга й дортмундської Боруссії австрійці здивували багатьох, здолавши Жирону.

Однак, напевно, повторити той успіх у Франції клубу з Граца навряд чи вдасться. Команди протистояли одна-одній у минулому єврокубковому сезоні, в 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій, й тоді в двоматчевому протистоянні сильнішим виявився Лілль. Перемога сьогодні максимально наблизить підопічних Бруно Женезіо до плей-оф ЛЧ, а може й взагалі дозволить поборотися за місце в 1/8 фіналу в наступних двох турах.

"Доги" до сьогоднішнього поєдинку підходять із солідною безпрограшною серією (8В, 6Н). Минулої п'ятниці Лілль у домашньому матчі Ліги 1 здолав Брест (3:1), іншого учасника ЛЧ. Клуб перебуває в топ-4 чемпіонату Франції та намагається наздогнати Монако, Марсель і ПСЖ. Штурм очолює турнірну таблицю чемпіонату Австрії, маючи перевагу в три очки над другою Аустрією з Відня. Минулими вихідними клуб із Граца розгромив на виїзді Тіроль, тричі уразивши його ворота й втримавши свої "сухими".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Алекссандро, Гудмундссон — Андре, Буадді — Мукау, Кабелла, Гаральдссон — Девід

Штурм: худяков — Джонстон, Айву, Вютріх, Лавале — Чуквуані — Ялькує, Бевінг — Кітеішвілі — Б'єрет, Джатта

Не зіграють: І. Мбаппе, Т. Сантуш, Жегрова — Схерпен, Газібегович

Під питанням: Гомес — Боркович

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Лілль — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Штурма оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.35.

прогноз 2:0

[10] Арсенал — Монако [11]

Середа, 11 грудня, 22:00. Арсенал Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Давіде Масса (Італія)

Зустріч у Лондоні цілком можна вважати однією з трьох найцікавіших у рамках сьогоднішнього ігрового дня. Як Арсенал, так і Монако, націлені на місце в 1/8 фіналу плей-оф. Колектив Мікеля Артети стартував в оновленій ЛЧ із нічиєї з Аталантою, після чого здолав ПСЖ і Шахтар, але поступився Інтеру. У минулому турі лондонці розгромили в Лісабоні Спортінг. Підопічні Аді Гюттера тоді ж зазнали першої поразки, від Бенфіки. До цього французький клуб впорався з Барселоною, зіграв унічию з Динамо Загреб, а також здолав Црвену Звезду й Болонью.

До сьогоднішнього матчу Арсенал підходить із 13-матчевою серією без поразок вдома. Монако також буде непросто зупинити нестримну атаку лондонців, які в останніх п'яти поєдинках порадували своїх уболівальників 16-ма голами. Лише в матчі проти Спортінга "каноніри" пропустили перший гол із гри в цій кампанії Ліги чемпіонів.

Минулими вихідними команда Артети не впоралася з Фулгемом у чемпіонаті Англії, поділивши з ним очки, хоча цілком заслуговувала на перемогу. Арсенал іде третім у турнірній таблиці АПЛ, продовжуючи намагатися наздогнати Челсі та Ліверпуль. Монако в Лізі 1 здолав Тулузу, трохи наблизившись до лідируючого в чемпіонаті ПСЖ (різниця в 5 очок). Як і їхній сьогоднішній суперник, колектив Гюттера третій на внутрішній арені.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рая — Партей, Саліба, Ківьор, Тірні — Жоржиньйо, Райс, Едегор — Сака, Гаверц, Мартінеллі

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Салісу, Керер, Енріке — Камара, Матазо, головін — Бен Сегір, Емболо, Акліуш

Не зіграють: Вайт, Томіясу — Мавісса, Сінго, Балогун, Кулібалі, Діоп, Діатта, Закарія

Під питанням: Зінченко, Магальяес, Калафіорі — Магасса

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Арсенал — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 9.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.40.

прогноз 2:1

[15] Бенфіка — Болонья [33]

Середа, 11 грудня, 22:00. Ештадіу ду СЛ Бенфіка, Лісабон. Головний арбітр — Раду Петреску (Румунія)

Бенфіка стартувала в оновленій ЛЧ із перемог над Црвеною Звездою та Атлетіко, але потім зазнала поразок від Феєнорда та Баварії. У минулому турі лісабонці завдали першої поразки Монако, повернувшись до боротьби за місце в топ-8, яке дозволяє вийти одразу до 1/8 фіналу плей-оф. У Болоньї ситуація набагато гірша. Ймовірніше за все, колектив Вінченцо Італьяно не зможе зачепитися навіть за вихід до 1/16 фіналу плей-оф в якості несіяного учасника. "Россоблу" поділили очки з Шахтарем на старті, а потім поступилися Ліверпулю, Астон Віллі, Монако й Ліллю.

Болонья лише в минулому турі відкрила лік своїм результативним ударам, тоді як Бенфіка своїх уболівальників порадувала вже десятьма. У захисті команди діють умовно однаково — по сім пропущених голів. Враховуючи не надто вдалі виступи італійського клубу на виїзді, "орли" цілком можуть розраховувати на три залікових бали.

Минулими вихідними колектив Бруну Лаже зумів вийти переможцем із непростого матчу проти Гімарайнша. Погана форма лідируючого Спортінга дозволила Бенфіці наблизитися до нього в турнірній таблиці чемпіонату Португалії (різниця в два залікових бали із поєдинком у запасі). Болонья минулої суботи втратила звитягу над Ювентусом у Серії А, поділивши з ним очки. "Россоблу" продовжують вести боротьбу за місце в єврокубках.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бенфіка: Трубін — Ба, Араужу, Отаменді, Каррерас — Флорентіну, Аурснес, Кекчю — Актюркоглу, Павлідіс, Ді Марія

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Беукема, Гольм — Фергюсон, Фройлер — Ндоє, Одгор, Ілінг-Жуніор — Кастро

Не зіграють: Гувея, Саншеш — Ебішер, Лікоянніс, Міранда, Орсоліні

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Бенфіка — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.57, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 5.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

прогноз 2:1

[7] Боруссія Дортмунд — Барселона [6]

Середа, 11 грудня, 22:00. БВБ Штадіон, Дортмунд. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція)

Повний анонс матчу Боруссія Дортмунд — Барселона читайте за посиланням.

[17] Мілан — Црвена Звезда [31]

Середа, 11 грудня, 22:00. Стадіо Сан-Сіро, Мілан. Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

У сьогоднішньому поєдинку Мілан влаштує виключно перемога. Будь-який інший результат у домашньому матчі проти одного з аутсайдерів вважатиметься провальним. "Россонері" зазнали двох поразок на старті оновленої ЛЧ, але й суперники були дуже солідні — Ліверпуль і Баєр. За цими невдачами послідували перемоги над Брюгге, Реалом і Слованом. У кожній з цих трьох зустрічей команда Паулу Фонсеки забила три голи. Црвена Звезда ж від поразок Бенфіці, Інтеру, Монако й Барселоні оговталася лише в минулому турі, розгромивши Штутгарт.

Звитяга сьогодні дозволить італійському гранду серйозно зазіхнути на місце в 1/8 фіналу плей-оф. Сербський колектив, напевно, вже не зачепиться навіть за статус несіяного в 1/16. Втрачати клубу з Белграда нічого, але й так навряд чи він зможе щось протиставити значно іменитішому супернику. Уникнення розгрому, якого вдалося досягти в Мілані іншому представнику цього міста, буде достатньо непоганим результатом для Црвени Звезди.

Минулої п'ятниці семиматчеву безпрограшну серію Мілана в усіх турнірах перервала Аталанта. "Россонері" поступилися в Бергамо й тепер відстають від лідера чемпіонату Італії на 12 очок, хоч і мають матч у запасі. У команди Владана Мілоєвича на внутрішній арені жодних проблем, як і завжди. Минулими вихідними ЦЗ розтрощила вдома Текстілац, продовживши впевнено лідирувати (перевага в 12 очок над другим Партизаном) в турнірній таблиці чемпіонату Сербії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Чуквезе, Лофтус-Чік, Леау — Мората

Црвена Звезда: Гутеша — Сеоль, Спаїч, Джига, Мімович — Крунич, Елшнік — Сілас, Іванич, Радоньїч — Ндіає

Не зіграють: Пулішич, Флоренці, Беннасер — Глейзер, Олаїнка

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Мілан — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Црвени Звезди оцінюється показником 9.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.50.

прогноз 3:0

[25] Феєнорд — Спарта Прага [28]

Середа, 11 грудня, 22:00. Стадіон Феєнорд "Де Кейп", Роттердам. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина)

Виступ Феєнорда в поточному розіграші Ліги чемпіонів справедливо вважати дуже суперечливим. На старті команда з Роттердама була розгромлена Баєром, після чого порадувала своїх уболівальників звитягами над Жироною та Бенфікою. Потім підопічні Браяна Пріске поступилися Зальцбургу, але реабілітувалися за цю невдачу видовищною нічиєю з Манчестер Сіті. Спарта непогано стартувала, розгромивши вищезгаданий Зальцбург і зігравши внічию з Штутгартом, однак за цим послідували три поразки — від Манчестер Сіті, Бреста й Атлетіко.

Нинішній керманич Феєнорда Пріске до нього працював якраз із Спартою, тож він має розуміти, чого очікувати його новому колективу сьогодні. За таких обставин, і враховуючи те, скільки празький колектив дозволяє забивати своїм суперникам, у нідерландського клубу не має виникнути значних проблем у досягненні бажаного результату, а саме впевненої перемоги.

Минулими вихідними Феєнорд очікувано виявився сильнішим за Валвейк у чемпіонаті Нідерландів, але від лідируючого ПСВ роттердамців усе ще відділяють аж 10 очок. Проте, хоча б до зони ЛЧ від четвертої сходинки Ередивізі не так і далеко. Так само в суботу празька Спарта скромно впоралася з Богеміанс, але в неї ситуація в турнірній таблиці чемпіонату Чехії ще гірша — відставання в 16 залікових балів від лідируючої Славії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Феєнорд: Велленрейтер — Ньївкоп, Траунер, Ганцко, Смал — Хван, Міламбо, Тімбер — Хадж Мусса, Пайшао, Хіменес

Спарта Прага: Віндаль — Вітік, Панак, Росс — Візнер, Кайрінен, Лачі, Ринеш — Краснікі, Ррахмані, Бірманчевич

Не зіграють: Карранса, Гартман, Лотомба, Уеда — Данек, Гараслін, Іманол, Пресіадо, Тучі, Ворел

Під питанням: Траунер, Буено — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Феєнорд — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.42, тоді як потенційний успіх Спарти оцінюється показником 7.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95.

прогноз 3:1

[26] Штутгарт — Янг Бойз [36]

Середа, 11 грудня, 22:00. Арена Штутгарт. Головний арбітр — Гіоргі Круашвілі (Грузія)

Штутгарт багатьох розчарував своєю грою після повернення до головного єврокубка. Ще трохи й "шваби" можуть опинитися за бортом турніру, але сьогоднішній поєдинок із нині найгіршою його командою дає їм незначний промінь надії на плей-оф. На старті команда Себастьяна Генесса очікувано поступилася Реалу, після чого зіграла внічию з Спартою та змогла здолати Ювентус. Поразка від Аталанти та розгром від Црвени Звезди поставили Штутгарт у скрутне становище.

З Янг Бойз уже майже все зрозуміло на тлі п'яти поразок — від Астон Вілли, Барселони, Інтера, Шахтаря та Аталанти. Зараз від останньої, 24-ї сходинки, яка дає право на вихід до 1/16 фіналу плей-оф, бернський колектив відділяють сім очок, тож уже після цього туру Жоеля Маньїна, ймовірніше за все, доведеться попрощатися з поточною кампанією в єврокубках.

Минулої п'ятниці Штутгарт здійснив камбек у матчі проти Уніона, вирвавши перемогу. Здобуті три очки допоможуть "швабам" у продовженні боротьби за кваліфікації до ЛК, ЛЄ або ЛЧ на наступний сезон. Нині вони восьмі в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від четвертої сходинки лише на чотири залікових бали. Янг Бойз минулими вихідними поступився в чемпіонаті Швейцарії Сьону. Команда досі не вибралася з другої частини турнірної таблиці, де дуже неочікувано опинилася, але в неї все ще є на це час.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Штутгарт: Нюбель — Міттельштедт, Руо, Шабо, Стергіу — Штіллер, Каразор — Фюріх, Мійо, Вагноман — Демірович

Янг Бойз: фон Бальмос — Хаджам, Беніто, Лаупер, Блум — Віржинью, Угрінич, Ньяссе, Малеш — Ганвула, Монтейру

Не зіграють: Загаду, Левелінг, Ундав, Туре, Раймунд — Чайва, Коллі, Конте, Янко, Зукру

Під питанням: Аль-Дахіль — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Штутгарт — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.35, тоді як потенційний успіх Янг Бойз оцінюється показником 8.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.60.

прогноз 2:1

[22] Ювентус — Манчестер Сіті [20]

Середа, 11 грудня, 22:00. Ювентус Стедіум, Турин. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)

Повний анонс матчу Ювентус — Манчестер Сіті читайте за посиланням.