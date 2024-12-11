Боруссія Дортмунд — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.12.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 11 грудня та розпочнеться о 22:00.

У середу, 11 грудня, відбудеться матч шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів, під час якого Боруссія Дортмунд прийме Барселону.

Боруссія Дортмунд — Барселона

Середа, 11 грудня, 22:00, стадіон Сигнал Ідуна Парк, Дортмунд. Арбітр зустрічі — Франсуа Летексьє

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Загалом, Боруссія дуже вражає в Лізі чемпіонів, і зараз у них є можливість виграти п'ять з перших шести матчів у змаганнях з 1997 року, коли вони були чинними чемпіонами. Атакувальна майстерність стала рушійним фактором їхнього сильного старту: дортмундці забили 16 голів у перших п'яти матчах. Розгром Селтіка і мінімальна перемога над Штурмом з Граца дозволили дортмундцям зберегти 100% переможний старт у цьому турнірі на своєму полі, але це буде серйозним випробуванням. Дортмундці не перемагали в чотирьох попередніх зустрічах з Барселоною; вони ніколи не зустрічалися з суперником більше разів в єврокубках, не відчуваючи смаку перемоги.

Favbet вважає, що Барселона — фаворит майбутнього матчу основного етапу Ліги чемпіонів: перемога каталонців оцінюється коефіцієнтом 2.00, а перемога дортмундців — 3.50. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.00.

Іспанські клуби в цілому виявилися проблематичними, враховуючи, що підопічні Шахіна вже зазнали поразки 5:2 від мадридського Реала в цьому сезоні, продовживши свою серію ігор без перемог до дев'яти проти команд з цієї країни. У той час як це найважчий матч для Дортмунда на папері з трьох фінальних зустрічей, на Барселону чекають більш складні завдання в січні, приймаючи Аталанту і їдучи в гості до Бенфіки, причому лише один з п'яти матчів до цих пір був проведений з командами, які були сіяні у двох перших кошиках.

Форма підопічних Фліка також дещо погіршилася: нічия 2:2 з Реал Бетісом у суботу, коли команда двічі втрачала перевагу, означає, що Барса виграла лише два з останніх шести матчів, що дозволило Реалу та Атлетіко скоротити відставання на вершині Ла Ліги. В Європі каталонський клуб залишається послідовним, і в минулому турі здобув перемогу над Брестом з рахунком 3:0, щоб зберегти свою позицію у вісімці найсильніших, однак лише через кілька днів Барса зазнала поразки від Лас-Пальмаса вдома.

Це також можливість для Барси виграти п'ять матчів поспіль в ЛЧ вперше за чотири роки, і вони будуть сподіватися на натхнення своєї передньої лінії, враховуючи, що вони забили щонайменше три голи в усіх чотирьох попередніх перемогах.

Орієнтовні склади

Боруссія Дортмуд: Кобель — Раєрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаіні — Забітцер, Нмеча, Гросс — Мален, Гірасі, Гіттенс.

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі, де Йонг — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Поточна форма

Очні зустрічі