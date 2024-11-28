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-
10 грудня
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Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
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-
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-
10 грудня
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-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
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Анчелотті провів найбільше матчів в Лізі чемпіонів

28 листопада 2024

Анчелотті провів найбільше матчів в Лізі чемпіонів

Італієць став найдосвідченішим тренером в найпрестижнішому турнірі Старого Світу.

Наставник Реала Карло Анчелотті провів найбільше матчів в Лізі чемпіонів, інформує офіційний сайт "вершкових".

Матч проти Ліверпуля (0:2) став для 65-річного італійця 215-м на посту головного тренера в Лізі чемпіонів. Анчелотті випередив екснаставника Манчестер Юнайтед шотландця Алекса Фергюсона, у якого було 214 матчів.

77 матчів Анчелотті провів з Міланом, 68 – з Реалом, 18 – з Челсі, по 12 – з Баварією та Наполі, по 10 – з Ювентусом та ПСЖ, і 8 – з Пармою.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.

Джерело: ФК Реал

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