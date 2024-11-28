Італієць став найдосвідченішим тренером в найпрестижнішому турнірі Старого Світу.

Наставник Реала Карло Анчелотті провів найбільше матчів в Лізі чемпіонів, інформує офіційний сайт "вершкових".

Матч проти Ліверпуля (0:2) став для 65-річного італійця 215-м на посту головного тренера в Лізі чемпіонів. Анчелотті випередив екснаставника Манчестер Юнайтед шотландця Алекса Фергюсона, у якого було 214 матчів.

77 матчів Анчелотті провів з Міланом, 68 – з Реалом, 18 – з Челсі, по 12 – з Баварією та Наполі, по 10 – з Ювентусом та ПСЖ, і 8 – з Пармою.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме у бергамаської Аталанти.