Селтік — Брюгге 1:1 Відео голів та огляд матчу 27.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Селтік на власному полі приймав бельгійський Брюгге й розписав мирову з рахунком 1:1.

Чудернацький автогол у виконанні гостей посеред першого тайму допоміг "чорно-синім" тривалий час вести за рахунком у цьому протистоянні, проте "кельти" відігрались поперерві, але за три очки жодна з команд так і не зачепилась.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Селтік — Брюгге у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Селтік — Брюгге 1:1

Голи: Маеда, 60 — Картер-Вікерс (аг), 26.

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор (Вальє, 59) — Енгелс (Бернарду, 60), Макгрегор, Хатате — Кюн (Хен Чжун, 89), Фурухасі (Айда, 76), Маеда (Форрест, 76).

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Мехеле, Ордоньєс, Де Кейпер — Яшарі, Ванакен, Оньєдіка — Ольсен (Верман, 77), Жутгла Блан (Тальбі, 77), Цоліс (Меруп Нільсен, 90).

Попередження: Бернарду — Ордоньєс, Мехеле, Сейс.