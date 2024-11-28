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Болонья — Лілль 1:2 Відео голів та огляд матчу 27.11.2024

28 листопада 2024

Болонья — Лілль, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА італійська Болонья на власному полі приймала французький Лілль й зазнала поразки з рахунком 1:2.

"Россоблу" відкрили протистояння незарахованим голом Даллінги, тоді як гості вже під завісу першого тайму забили в рамках правил.

На початку другої половини Болонья відігралась, однак блискавично надійшла відповідь від Лілля, і в подальшому "доги" втримували вигідний для них рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Лілль у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Болонья — Лілль 1:2
Голи: Лукумі, 63 — Мукау, 44, 66.

Болонья: Скорупські — Пош (Гольм, 85), Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Міранда, 68) — Фаббіан (Кастро, 75), Фройлер, Фергюсон — Орсоліні (Одгор, 68), Даллінга, Ндоє (Ілінг, 85).

Лілль: Шевальє — Меньє (Манді, 73), Рібейро, Діакіте, Гудмундссон — Мукау (Баккер, 86), Андре, Буадді — Сахрауї (Жегрова, 73), Девід, Фернандес-Пардо (Баккер, 86).

Попередження: Лікоянніс, Одгор — Рібейро, Меньє, Манді, Жегрова.

Джерело: MEGOGO

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