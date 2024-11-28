Монако — Бенфіка 2:3 Відео голів та огляд матчу 27.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА французький Монако на власному полі приймав лісабонську Бенфіку й зазнав поразки з рахунком 2:3.

Господарі поля двічі в цьому протистоянні були попереду й навіть змогли виграти перший тайм.

Однак одразу після перерви "орли" розпочали свій двоетапний камбек, і в підсумку виривали перемогу на останніх хвилинах із дублем асистів Анхеля Ді Марії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — Бенфіка у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Монако — Бенфіка 2:3

Голи: Бен-Сегір, 13, Магасса, 68 - Павлідіс, 48, Кабрал, 84, Амдуні, 88.

Монако: Маєцькі — де Олівейра, Сінго, Керер, Енріке (Мавісса-Елебі, 58) — Камара (Магасса, 58), Закарія (Іленіхена, 90) — Акліуш, Головін, Бен-Сегір (Салісу, 63) — Емболо (Балогун, 63).

Бенфіка: Трубін — Ба, Отаменді, Араужу, Каррерас — Флорентіну (Амдуні, 66), Еурснес (Ба, 86) — Ді Марія (Ролльгайзер, 90), Кекчю, Актюркоглу — Павлідіс (Кабрал, 66).

Попередження: Закарія, Керер, Сінго, Мавісса-Елебі — Флорентіну, Каррерас, Актюркоглу.

Вилучення: Сінго, 58 (друга жовта).