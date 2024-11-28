Динамо Загреб — Боруссія Дортмунд 0:3 Відео голів та огляд матчу 27.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА хорватське Динамо Загреб на власному полі приймало дортмундську Боруссію й зазнало поразки з рахунком 0:3.

Гості володіли перевагою впродовж усього протистояння, що в підсумку завершилось для них як перемогою окремо в першому таймі, так і закріпленням здобутого результату після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Загреб — Боруссія Дортмунд у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Динамо Загреб — Боруссія Дортмунд 0:3

Голи: Байно-Гіттенс, 41, Бенсебаїні, 57 Гірассі, 90.

Динамо Загреб: Загорац — Рістовскі, Теофіль-Катрін, Торренте, П'єр-Габріель — Бернауер — Рог, Батуріна (Куленович, 62), Павич (Ходжа, 73), Стойкович (П'яца, 62) — Качавенда (Шпікич, 73).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Гросс, Шлоттербек, Антон, Бенсебаїні — Забітцер (Рейна, 62), Нмеча, Брандт (Р'єрсон, 46) — Байно-Гіттенс (Дюранвіль, 62), Баєр (Гірассі, 61), Мален (Буено Коуту, 74).

Попередження: Торренте, Батуріна, Куленович — Бенсебаїні.