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Црвена Звезда — Штутгарт 5:1 Відео голів та огляд матчу 27.11.2024

28 листопада 2024

Црвена Звезда — Штутгарт, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 27 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сербська Црвена Звезда на власному полі приймала німецький Штутгарт і влаштувала суперникам несподіваний розгром із рахунком 5:1.

Гості розпочали гру надзвичайно успішно — із швидкого забитого м’яча. Але вже до середини першого тайму поступались за рахунком.

Після перерви контроль був суто за "швабами", однак забивати продовжили тільки серби, і в підсумку створили одну із сенсацій ігрового дня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Црвена Звезда — Штутгарт у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Црвена Звезда — Штутгарт 5:1
Голи: Сілас, 12, Крунич, 31, Іванич, 65, Радоньїч, 69, 88 — Демірович, 5

Црвена Звезда: Гутеша — Сеол, Джига, Спаїч, Мімович — Крунич (Далсіу, 77), Елшнік — Сілас (Канга, 77), Максимович (Іванич, 58), Мілсон (Бруно, 67) — Ндіай (Радоньїч, 67)

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Рідер, 46), Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер (Кайтель, 84) — Вагноман (Стергіу, 76), Мійо (Маланга, 76), Фюріх (Боак'є, 84) — Демірович

Попередження: Максимович, Ндіай, Крунич — Руо

Джерело: MEGOGO

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