Спарта Прага
0
Атлетіко
6
26 листопада
19:45
Слован Братислава
2
Мілан
3
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
3
Феєнорд
3
26 листопада
22:00
Інтер
1
РБ Лейпциг
0
26 листопада
22:00
Янг Бойз
1
Аталанта
6
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
5
РБ Зальцбург
0
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
1
Арсенал
5
26 листопада
22:00
Баварія
1
ПСЖ
0
26 листопада
22:00
Барселона
3
Брест
0
26 листопада
22:00
Црвена Звезда
5
Штутгарт
1
27 листопада
19:45
Штурм
1
Жирона
0
27 листопада
19:45
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Жирона
-
Ліверпуль
-
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
-
Селтік
-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00

Веа зіграє на вістрі атаки Ювентуса в матчі проти Астон Вілли

27 листопада 2024

Тімоті Веа, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та туринський Ювентус.

Бірмінгемська Астон Вілла та туринський Ювентус зіграють у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Вілла Парк.

Унаї Емері, після нічиєї проти лондонського Крістал Пелес (2:2), використав із перших хвилин Кеша та Діня на фланги оборони, тоді як Камара гратиме в опорній зоні.

Тіаго Мотта, на тлі нічиєї проти Мілана (0:0), залучив до стартового складу Веа на вістрі атаки.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс — Бейлі, Роджерс, Макгінн — Воткінс.

Запасні: Гаучі, Ольсен, Конса, Мінгз, Барклі, Дуран, Буендія, Філоджин, Неделькович, Матсен, Богард.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз — Веа.

Запасні: Перін, Пінсольо, Даніло, Фаджолі, Рухі, Мбангула.

Гра Астон Вілла — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Ювентус, Getty Images 27 листопада 2024 Ліга чемпіонів. 5 тур. Анонси і прогнози на матчі
   