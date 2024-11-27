Веа зіграє на вістрі атаки Ювентуса в матчі проти Астон Вілли

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та туринський Ювентус.

Бірмінгемська Астон Вілла та туринський Ювентус зіграють у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Вілла Парк.

Унаї Емері, після нічиєї проти лондонського Крістал Пелес (2:2), використав із перших хвилин Кеша та Діня на фланги оборони, тоді як Камара гратиме в опорній зоні.

Тіаго Мотта, на тлі нічиєї проти Мілана (0:0), залучив до стартового складу Веа на вістрі атаки.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс — Бейлі, Роджерс, Макгінн — Воткінс.

Запасні: Гаучі, Ольсен, Конса, Мінгз, Барклі, Дуран, Буендія, Філоджин, Неделькович, Матсен, Богард.



Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Камб’язо — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз — Веа.

Запасні: Перін, Пінсольо, Даніло, Фаджолі, Рухі, Мбангула.



Гра Астон Вілла — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.