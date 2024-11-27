Ліга чемпіонів. 5 тур. Анонси і прогнози на матчі

Сьогодні, 27 листопада, відбудеться другий ігровий день п'ятого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.
Пряма трансляція всіх матчів — на медіасервісі MEGOGO.
[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ
[34] Црвена Звезда — Штутгарт [25]
Середа, 27 листопада, 19:45. Стадіон Райко Мітич, Белград. Головний арбітр — Ерік Ламбрехтс (Бельгія)
Црвена Звезда провалила першу половину основного етапу ЛЧ. Сербський колектив поступився Бенфіці (1:2) та Барселоні (2:5) вдома, а також Інтеру (4:0) та Монако (5:1) на виїзді. За підсумками чотирьох турів показник пропущених голів був найгіршим саме в колективу Владана Мілоєвича. Відібрати сьогодні очки в Штутгарта було б для "червоно-білих" успіхом.
На внутрішній арені справи в Црвени Звезди, як і зазвичай, йдуть краще. Після 14-ти зіграних поєдинків підопічні Мілоєвича мають 40 залікових балів, із відривом лідируючи в турнірній таблиці чемпіонату Сербії. Очікувано, саме в "червоно-білих" найкращі показники забитих (44) і пропущених голів (8). У минулому турі, ще 10 листопада, гранд скромно здолав ОФК Белград на виїзді (0:1).
Виступ Штутгарта в Лізі чемпіонів поки що є суперечливим. "Швабам" удалося здолати Ювентус у Турині (0:1), але вдома вони не впоралися з празькою Спартою (1:1), а також поступилися Аталанті (0:2). Не варто забувати й про поразку Реалу в Мадриді (3:1). Чотирьох очок замало для виходу бодай до 1/16 фіналу плей-оф, тож сьогодні колектив Себастьяна Генесса має бути націлений на перемогу.
Минулими вихідними Штутгарт приймав Бохум в 11-му турі Бундесліги. Двічі скерувавши м'яч у ворота аутсайдера чемпіонату в другому таймі, "шваби" здобули три залікових бали. Зараз команда Генесса йде дев'ятою в турнірній таблиці, маючи 16 очок. Поки що клуб не досягає тих успіхів, які мав у минулому сезоні, але й від зони ЛЧ він не так далеко (-4).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Црвена Звезда: Ілич — Родич, Джига, Спаїч, Сеол — Елшнік, Крунич, Канга — Максімович, Сілас — Ндіає
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Мійо — Вагноман, Штіллер, Фюріх — Демірович
Не зіграють: Олаїнка — Левелінг, Туре, Ундав, Загаду
Під питанням: Дуарте, Мімович — Аль-Дахіль
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Штутгарт — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як потенційний успіх Црвени Звезди оцінюється показником 4.55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.05.
прогноз 1:2
[32] Штурм — Жирона [29]
Середа, 27 листопада, 19:45. Вертерзее-Штадіон, Клагенфурт. Головний арбітр — Рохіт Саггі (Норвегія)
Штурм намагався давати бій кожному з перших чотирьох суперників, але все одно зазнав чотирьох поразок. Вдома австрійці поступилися Брюгге (0:1) та лісабонському Спортінгу (0:2) тоді як на виїзді з ними впоралися Брест (2:1) і Боруссія Дортмунд (1:0). Із п'яти колективів, які досі не мають очок, у Штурма найменша кількість не тільки забитих голів (1, разом з Янг Бойз), але й пропущених (6).
У дебютному матчі в. о. головного тренера Юргена Зоймеля (колишній керманич клубу Крістіан Ільцер очолив Гоффенгайм) Штурм розтрощив у Граці Аустрію Клагенфурт із рахунком 7:0. Після 14-ти зіграних поєдинків чемпіонату Австрії команда лідирує в турнірній таблиці, маючи 32 залікових бали (+5 від другого місця) та найкращий показник забитих голів (36).
Дебют Жирони в єврокубках поки що є невдалим. Команда Мічела зазнала поразок від ПСЖ (1:0) і ПСВ (4:0) на виїзді, а також поступилася Феєнорду вдома (2:3). На власному ж полі каталонський клуб впорався з братиславським Слованом (2:0). Здобуття трьох очок сьогодні є для команди надважливим, адже попереду в неї зустрічі з дуже солідними суперниками — Ліверпулем, Міланом та Арсеналом.
На внутрішній арені в Жирони справи йдуть значно краще. Минулими вихідними підопічні Мічела розібралися вдома з Еспаньйолом (4:1), а Віктор Циганков уперше з початку жовтня вийшов на поле, відновившись після травми. Після 14 зіграних матчів каталонці йдуть сьомими в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 21 заліковий бал. Команді вдалося підібратися до зони єврокубків попри невдалий старт кампанії.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Штурм: Схерпен — Газібегович, Вютріх, Гейргофер, Лавалее — Кітеішвілі, Чуквуані, Ялькує — Бевінг — Джатта, Б'єрет
Жирона: Гассаніга — Франсес, Лопес, Крейчі, Блінд — Гутьєррес, Ромеу, ван де Бек — Хіль, Міовські, Циганков
Не зіграють: Горенц Станкович — Мартінес
Під питанням: Камара — Еррера, Місехой, Порту, Руїс
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Жирона — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Штурма оцінюється показником 3.55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
прогноз 1:2
[12] Астон Вілла — Ювентус [16]
Середа, 27 листопада, 22:00. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія)
Астон Вілла стартувала в Лізі чемпіонів із трьох звитяг, спочатку розібравшись з Янг Бойз на виїзді (0:3), а потім, уже вдома, здолавши Баварію (1:0) та Болонью (2:0). Переможну ходу колективу Унаї Емері в Бельгії несподівано зупинив Брюгге (1:0). Тим не менш, бірмінгемці втрималися в топ-8, що дозволяє їм вийти до 1/8 фіналу плей-оф турніру.
Минулими вихідними Астон Вілла не впоралася на власному полі з Крістал Пелес (2:2). За підсумками 12-ти турів АПЛ підопічні Емері йдуть восьмими, маючи 19 очок із 19-ма забитими та пропущеними голами. Від зони ЛЧ "леви" відстають всього на три залікових бали, тож у них все ще попереду. До сьогоднішньої зустрічі вони підходять із серією з шести матчів без перемог (всі турніри).
Ювентус у стартових двох турах оновленої ЛЧ здобув шість очок, спочатку здолавши вдома ПСВ (3:1), а потім впоравшись із Лейпцигом на виїзді (2:3). Однак, після цього "б'янконері" здобули лише один заліковий бал, поступившись у Турині Штутгарту (0:1), а також зігравши внічию з Ліллем на виїзді (1:1). Перервати цю невдалу серію в Бірмінгемі — непроста задача для підопічних Тіаго Мотти.
Минулими вихідними Ювентус гостював у Мілана в 13-му турі Серії А. "Б'янконері" вкотре не пропустили жодного гола, але й забити не зуміли. Команда Мотти йде шостою в турнірній таблиці з 25-ма очками (-4 від лідера). Туринці досі не знають смаку поразок у чемпіонаті та мають найкращий показник пропущених голів (7). У ході поточної кампанії італійський гранд ще не програвав на виїзді (всі турніри).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Барклі, Тілеманс — Бейлі, Роджерс, Макгінн — Воткінс
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Гатті, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз — Веа
Не зіграють: Онана, Ремзі — Аджич, Бремер, Кабаль, Д. Луїс, Маккенні, Мілік, Гонсалес, Влахович
Під питанням: Камара, Конса — ...
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Астон Вілла — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.35.
прогноз 1:1
[31] Болонья — Лілль [17]
Середа, 27 листопада, 22:00. Стадіо Ренато Даль'Ара, Болонья. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія)
Болонья провалила старт у Лізі чемпіонів. "Россоблу" лише раз уникнули поразки та нині є єдиним колективом, що досі не відзначився бодай одним голом. На власному полі підопічні Вінченцо Італьяно зіграли внічию з Шахтарем (0:0) і втратили ідентичний результат у матчі проти Монако (0:1). Сьогодні команді вкрай потрібна перемога, адже наступні поєдинки простішими не будуть.
Минулими вихідними Болонья також зазнала невдачі на внутрішній арені. У 13-му турі Серії А колектив Італьяно поступився Лаціо в Римі (3:0). Це була лише друга його поразка в чемпіонаті Італії, тоді як перша сталася ще в другому турі. Маючи домашній матч проти Мілана в запасі, "россоблу" з 18-ма очками (-11 від лідера) йдуть восьмими в турнірній таблиці.
Лілль невдало стартував в оновленій ЛЧ, але реабілітувався за виїзну поразку від Спортінга (3:0) здобуттям семи очок у наступних трьох матчах. Спочатку французький клуб вдома несподівано здолав Реал (1:0), після чого на виїзді розібрався з Атлетіко (1:3). У минулому турі "доги" поділили очки з Ювентусом на власному полі (1:1).
Команда Бруно Женезіо не знає смаку поразок вже протягом 11 матчів у всіх турнірах. У 12-му турі Ліги 1 Лілль здолав вдома Ренн (1:0). "Доги" йдуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи 22 залікових бали (-10 від лідера) та другий найкращий показник пропущених голів (11). Цілком імовірно, що сьогодні цьому колективу вдасться продовжити свою вдалу серію щонайменше нічиєю.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Міранда — Моро, Фройлер — Орсоліні, Фаббіан, Ілінг-Жуніор — Кастро
Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Алекссандро, Гудмундссон — Андре, Буадді — Мукау, Кабелла, Жегрова — Девід
Не зіграють: Ебішер, Ерлич — Мбаппе, Т. Сантуш, Гомес
Під питанням: ... — Ісмаїлі, Меньє
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Болонья — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Лілля оцінюється показником 3.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.
прогноз 1:1
[19] Динамо Загреб — Боруссія Дортмунд [10]
Середа, 27 листопада, 22:00. Стадіон Максімір, Загреб. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)
Динамо Загреб демонструє хороші результати в Лізі чемпіонів після нищівної виїзної поразки від Баварії (9:2). Під керівництвом Ненада Б'єліци хорватський гранд удома поділив очки з Монако (2:2), а також здолав Зальцбург (0:2) і Слован на виїзді (1:4). Тим не менш, нічия в сьогоднішньому протистоянні, напевно, є максимумом для клубу.
Минулими вихідними Динамо приймало Рієку в 14-му турі чемпіонату Хорватії. Команди не виявили сильнішого, обійшовшись без голів (0:0). Зараз у підопічних Б'єліци 25 очок (-4 від лідера) і третє місце турнірної таблиці. Також зазначимо, що на внутрішній арені в загребського клубу найкращий показник забитих голів (30).
Дортмундська Боруссія впоралася з трьома тими суперниками, де перемоги вважалися обов'язковими. Так, "чорно-жовті" розібралися на виїзді з Брюгге (0:3), а вдома розтрощили Селтік (7:1) та впоралися з Штурмом (1:0). Реалу ж у Мадриді підопічні Нурі Шахіна поступилися (5:2). Звитяга сьогодні має наблизити німецький колектив до наступного раунду турніру.
В 11-му турі Бундесліги Боруссія Дортмунд приймала Фрайбург. Поєдинок виявився для них легшим, ніж очікувалося — "чорно-жовті" перемогли з рахунком 4:0. Зараз команда Шахіна йде п'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, маючи 19 залікових балів (-10 від лідера). У Загребі вона матиме чудову можливість перервати невдалу виїзну серію, що зараз на позначці в шість матчів у всіх турнірах (1Н, 5П).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Динамо: Загорац — Рістовські, Теофіль-Катрен, Торренте — П'єр-Габріель, Качавенда, Рог, Бернауер, Огівара — Батуріна — Куленович
Боруссія: Кобель — Р'єрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Нмеча, Брандт — Баєр, Гіттенс — Гірассі
Не зіграють: Адемі, Мішич, Невістич, Сучич — Адеємі, Зюле
Під питанням: Петкович — Гірассі
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Боруссія Дортмунд — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Динамо Загреб оцінюється показником 4.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.30.
прогноз 1:3
[3] Ліверпуль — Реал Мадрид [21]
Середа, 27 листопада, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція)
Повний анонс матчу Ліверпуль — Реал Мадрид читайте за посиланням.
[6] Монако — Бенфіка [22]
Середа, 27 листопада, 22:00. Стад Луї II, Монако. Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія)
Монако лише раз втратив очки в першій половині основного етапу оновленої ЛЧ. Французький клуб здивував перемогою над Барселоною вдома (2:1) в першому турі, після чого зіграв унічию з Динамо в Загребі (2:2), розгромив на власному полі Црвену Звезду (5:1) та впорався з Болоньєю на виїзді (0:1). Наявні десять очок є солідною заявкою на плей-оф.
Минулої п'ятниці підопічні Аді Гюттера впоралися з Брестом у домашньому матчі (3:2) 12-го туру Ліги 1. Зараз у Монако друга сходинка турнірної таблиці та 26 залікових балів (-6 від лідера). "Червоно-білі" також мають найкращий у чемпіонаті Франції показник пропущених голів (10, нарівні з ПСЖ). У дев'яти домашніх матчах у всіх турнірах цього сезону вони зазнали лише однієї поразки.
Бенфіка дуже суперечливо провела першу половину основного етапу ЛЧ. Після виїзної та домашньої звитяг над Црвеною Звездою (1:2) та Атлетіко (4:0) лісабонці зазнали двох поразок. І якщо результат матчу проти Баварії в Мюнхені (1:0) дивувати не має, то невдача в поєдинку з Феєнордом у Лісабоні (1:3) викликає питання щодо спроможності "орлів" дістатися верхньої частини турнірної таблиці.
Минулими вихідними Бенфіка приймала Ештрелу в рамках 1/16 фіналу Кубка Португалії. Зустріч завершилася розгромом від підопічних Бруну Лаже (7:0). У турнірній таблиці чемпіонату країни "орли" йдуть третіми, маючи 25 очок (-8 від лідера) і виїзний матч проти Насьонала в запасі. На внутрішній арені в лісабонців другий найкращий показник пропущених голів (7).
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Монако: Маєцькі — Вандерсон, Сінго, Керер, Енріке — Камара, Закарія — Бен Сегір, Мінаміно, Акліуш — Емболо
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Араужу, Каррерас — Флорентіну, Аурснес, Кекчю — Ді Марія, Павлідіс
Не зіграють: Балогун, Діоп — Баррейру, Бесте, Гувея, Престіанні, Саншеш
Під питанням: Діатта — ...
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Монако — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.27, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
прогноз 2:2
[24] ПСВ — Шахтар [27]
Середа, 27 листопада, 22:00. ПСВ Стадіон, Ейндговен. Головний арбітр — Урс Шнайдер (Швейцарія)
Повний анонс матчу ПСВ — Шахтар читайте за посиланням.
[18] Селтік — Брюгге [23]
Середа, 27 листопада, 22:00. Селтік Парк, Глазго. Головний арбітр — Георгі Кабаков (Болгарія)
Селтік на старті нового розіграшу ЛЧ розгромив вдома Слован (5:1), після чого був розбитий Боруссією в Дортмунді (7:1). Підопічнім Брендана Роджерса вдалося зібратися після цієї значної невдачі та відібрати очки в Аталанти в Бергамо (0:0), а потім розібратися вдома з Лейпцигом (3:1). Тепер на клуб із Глазго чекають три матчі, в яких вони цілком можуть розраховувати на значну кількість очок.
Минулими вихідними Селтік розгромив Хартс у 13-му турі шотландської Прем'єр-ліги. За підсумками 12-ти зіграних поєдинків команда Роджерса лідирує в турнірній таблиці з 34-ма очками (+3 від другого місця), очікувано маючи найкращі показники забитих (35) і пропущених голів (4). Колектив із Глазго також досі не знає смаку поразок на внутрішній арені.
Брюгге після домашнього розгрому від Боруссії Дортмунд (0:3), виїзних перемоги над Штурмом (0:1) і поразки Мілану (3:1) здивував усіх звитягою над Астон Віллою вдома (1:0). Сьогоднішній матч, напевно, є для підопічних Нікі Геєна останньою можливістю здобути ще три очки, адже потім на "синьо-чорних" чекають Спортінг, Ювентус і Манчестер Сіті.
Минулими вихідними Брюгге розтрощив у 15-му турі чемпіонату Бельгії Сінт-Трейден (7:0). У турнірній таблиці команда Геєна йде другою, маючи 28 залікових балів (-6 від лідера). І хоча "синьо-чорні" мають серію з шести поєдинків без поразок у всіх турнірах, ідентична серія їхнього сьогоднішнього суперника раніше досягла позначки в дев'ять матчів.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Фурухасі, Маеда
Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер — Нільсен, Ванакен, Яшарі — Сков Ольсен, Жутгла, Цоліс
Не зіграють: ... — Меєр, Нільссон
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
Раніше команди не зустрічалися.
ПОТОЧНА ФОРМА
БУКМЕКЕРИ
Селтік — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 3.65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
прогноз 1:0