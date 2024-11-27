Ліга чемпіонів. 5 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 27 листопада.

Сьогодні, 27 листопада, відбудеться другий ігровий день п'ятого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[34] Црвена Звезда — Штутгарт [25]

Середа, 27 листопада, 19:45. Стадіон Райко Мітич, Белград. Головний арбітр — Ерік Ламбрехтс (Бельгія)

Црвена Звезда провалила першу половину основного етапу ЛЧ. Сербський колектив поступився Бенфіці (1:2) та Барселоні (2:5) вдома, а також Інтеру (4:0) та Монако (5:1) на виїзді. За підсумками чотирьох турів показник пропущених голів був найгіршим саме в колективу Владана Мілоєвича. Відібрати сьогодні очки в Штутгарта було б для "червоно-білих" успіхом.

На внутрішній арені справи в Црвени Звезди, як і зазвичай, йдуть краще. Після 14-ти зіграних поєдинків підопічні Мілоєвича мають 40 залікових балів, із відривом лідируючи в турнірній таблиці чемпіонату Сербії. Очікувано, саме в "червоно-білих" найкращі показники забитих (44) і пропущених голів (8). У минулому турі, ще 10 листопада, гранд скромно здолав ОФК Белград на виїзді (0:1).

Виступ Штутгарта в Лізі чемпіонів поки що є суперечливим. "Швабам" удалося здолати Ювентус у Турині (0:1), але вдома вони не впоралися з празькою Спартою (1:1), а також поступилися Аталанті (0:2). Не варто забувати й про поразку Реалу в Мадриді (3:1). Чотирьох очок замало для виходу бодай до 1/16 фіналу плей-оф, тож сьогодні колектив Себастьяна Генесса має бути націлений на перемогу.

Минулими вихідними Штутгарт приймав Бохум в 11-му турі Бундесліги. Двічі скерувавши м'яч у ворота аутсайдера чемпіонату в другому таймі, "шваби" здобули три залікових бали. Зараз команда Генесса йде дев'ятою в турнірній таблиці, маючи 16 очок. Поки що клуб не досягає тих успіхів, які мав у минулому сезоні, але й від зони ЛЧ він не так далеко (-4).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Црвена Звезда: Ілич — Родич, Джига, Спаїч, Сеол — Елшнік, Крунич, Канга — Максімович, Сілас — Ндіає

Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Мійо — Вагноман, Штіллер, Фюріх — Демірович

Не зіграють: Олаїнка — Левелінг, Туре, Ундав, Загаду

Під питанням: Дуарте, Мімович — Аль-Дахіль

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Штутгарт — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як потенційний успіх Црвени Звезди оцінюється показником 4.55. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

прогноз 1:2

[32] Штурм — Жирона [29]

Середа, 27 листопада, 19:45. Вертерзее-Штадіон, Клагенфурт. Головний арбітр — Рохіт Саггі (Норвегія)

Штурм намагався давати бій кожному з перших чотирьох суперників, але все одно зазнав чотирьох поразок. Вдома австрійці поступилися Брюгге (0:1) та лісабонському Спортінгу (0:2) тоді як на виїзді з ними впоралися Брест (2:1) і Боруссія Дортмунд (1:0). Із п'яти колективів, які досі не мають очок, у Штурма найменша кількість не тільки забитих голів (1, разом з Янг Бойз), але й пропущених (6).

У дебютному матчі в. о. головного тренера Юргена Зоймеля (колишній керманич клубу Крістіан Ільцер очолив Гоффенгайм) Штурм розтрощив у Граці Аустрію Клагенфурт із рахунком 7:0. Після 14-ти зіграних поєдинків чемпіонату Австрії команда лідирує в турнірній таблиці, маючи 32 залікових бали (+5 від другого місця) та найкращий показник забитих голів (36).

Дебют Жирони в єврокубках поки що є невдалим. Команда Мічела зазнала поразок від ПСЖ (1:0) і ПСВ (4:0) на виїзді, а також поступилася Феєнорду вдома (2:3). На власному ж полі каталонський клуб впорався з братиславським Слованом (2:0). Здобуття трьох очок сьогодні є для команди надважливим, адже попереду в неї зустрічі з дуже солідними суперниками — Ліверпулем, Міланом та Арсеналом.

На внутрішній арені в Жирони справи йдуть значно краще. Минулими вихідними підопічні Мічела розібралися вдома з Еспаньйолом (4:1), а Віктор Циганков уперше з початку жовтня вийшов на поле, відновившись після травми. Після 14 зіграних матчів каталонці йдуть сьомими в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 21 заліковий бал. Команді вдалося підібратися до зони єврокубків попри невдалий старт кампанії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Штурм: Схерпен — Газібегович, Вютріх, Гейргофер, Лавалее — Кітеішвілі, Чуквуані, Ялькує — Бевінг — Джатта, Б'єрет

Жирона: Гассаніга — Франсес, Лопес, Крейчі, Блінд — Гутьєррес, Ромеу, ван де Бек — Хіль, Міовські, Циганков

Не зіграють: Горенц Станкович — Мартінес

Під питанням: Камара — Еррера, Місехой, Порту, Руїс

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Жирона — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Штурма оцінюється показником 3.55. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

прогноз 1:2

[12] Астон Вілла — Ювентус [16]

Середа, 27 листопада, 22:00. Вілла Парк, Бірмінгем. Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Астон Вілла стартувала в Лізі чемпіонів із трьох звитяг, спочатку розібравшись з Янг Бойз на виїзді (0:3), а потім, уже вдома, здолавши Баварію (1:0) та Болонью (2:0). Переможну ходу колективу Унаї Емері в Бельгії несподівано зупинив Брюгге (1:0). Тим не менш, бірмінгемці втрималися в топ-8, що дозволяє їм вийти до 1/8 фіналу плей-оф турніру.

Минулими вихідними Астон Вілла не впоралася на власному полі з Крістал Пелес (2:2). За підсумками 12-ти турів АПЛ підопічні Емері йдуть восьмими, маючи 19 очок із 19-ма забитими та пропущеними голами. Від зони ЛЧ "леви" відстають всього на три залікових бали, тож у них все ще попереду. До сьогоднішньої зустрічі вони підходять із серією з шести матчів без перемог (всі турніри).

Ювентус у стартових двох турах оновленої ЛЧ здобув шість очок, спочатку здолавши вдома ПСВ (3:1), а потім впоравшись із Лейпцигом на виїзді (2:3). Однак, після цього "б'янконері" здобули лише один заліковий бал, поступившись у Турині Штутгарту (0:1), а також зігравши внічию з Ліллем на виїзді (1:1). Перервати цю невдалу серію в Бірмінгемі — непроста задача для підопічних Тіаго Мотти.

Минулими вихідними Ювентус гостював у Мілана в 13-му турі Серії А. "Б'янконері" вкотре не пропустили жодного гола, але й забити не зуміли. Команда Мотти йде шостою в турнірній таблиці з 25-ма очками (-4 від лідера). Туринці досі не знають смаку поразок у чемпіонаті та мають найкращий показник пропущених голів (7). У ході поточної кампанії італійський гранд ще не програвав на виїзді (всі турніри).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Барклі, Тілеманс — Бейлі, Роджерс, Макгінн — Воткінс

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Гатті, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Консейсан, Копмейнерс, Їлдиз — Веа

Не зіграють: Онана, Ремзі — Аджич, Бремер, Кабаль, Д. Луїс, Маккенні, Мілік, Гонсалес, Влахович

Під питанням: Камара, Конса — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Астон Вілла — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.25. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

прогноз 1:1

[31] Болонья — Лілль [17]

Середа, 27 листопада, 22:00. Стадіо Ренато Даль'Ара, Болонья. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія)

Болонья провалила старт у Лізі чемпіонів. "Россоблу" лише раз уникнули поразки та нині є єдиним колективом, що досі не відзначився бодай одним голом. На власному полі підопічні Вінченцо Італьяно зіграли внічию з Шахтарем (0:0) і втратили ідентичний результат у матчі проти Монако (0:1). Сьогодні команді вкрай потрібна перемога, адже наступні поєдинки простішими не будуть.

Минулими вихідними Болонья також зазнала невдачі на внутрішній арені. У 13-му турі Серії А колектив Італьяно поступився Лаціо в Римі (3:0). Це була лише друга його поразка в чемпіонаті Італії, тоді як перша сталася ще в другому турі. Маючи домашній матч проти Мілана в запасі, "россоблу" з 18-ма очками (-11 від лідера) йдуть восьмими в турнірній таблиці.

Лілль невдало стартував в оновленій ЛЧ, але реабілітувався за виїзну поразку від Спортінга (3:0) здобуттям семи очок у наступних трьох матчах. Спочатку французький клуб вдома несподівано здолав Реал (1:0), після чого на виїзді розібрався з Атлетіко (1:3). У минулому турі "доги" поділили очки з Ювентусом на власному полі (1:1).

Команда Бруно Женезіо не знає смаку поразок вже протягом 11 матчів у всіх турнірах. У 12-му турі Ліги 1 Лілль здолав вдома Ренн (1:0). "Доги" йдуть четвертими в турнірній таблиці чемпіонату Франції, маючи 22 залікових бали (-10 від лідера) та другий найкращий показник пропущених голів (11). Цілком імовірно, що сьогодні цьому колективу вдасться продовжити свою вдалу серію щонайменше нічиєю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Міранда — Моро, Фройлер — Орсоліні, Фаббіан, Ілінг-Жуніор — Кастро

Лілль: Шевальє — Манді, Діакіте, Алекссандро, Гудмундссон — Андре, Буадді — Мукау, Кабелла, Жегрова — Девід

Не зіграють: Ебішер, Ерлич — Мбаппе, Т. Сантуш, Гомес

Під питанням: ... — Ісмаїлі, Меньє

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Болонья — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Лілля оцінюється показником 3.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

прогноз 1:1

[19] Динамо Загреб — Боруссія Дортмунд [10]

Середа, 27 листопада, 22:00. Стадіон Максімір, Загреб. Головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція)

Динамо Загреб демонструє хороші результати в Лізі чемпіонів після нищівної виїзної поразки від Баварії (9:2). Під керівництвом Ненада Б'єліци хорватський гранд удома поділив очки з Монако (2:2), а також здолав Зальцбург (0:2) і Слован на виїзді (1:4). Тим не менш, нічия в сьогоднішньому протистоянні, напевно, є максимумом для клубу.

Минулими вихідними Динамо приймало Рієку в 14-му турі чемпіонату Хорватії. Команди не виявили сильнішого, обійшовшись без голів (0:0). Зараз у підопічних Б'єліци 25 очок (-4 від лідера) і третє місце турнірної таблиці. Також зазначимо, що на внутрішній арені в загребського клубу найкращий показник забитих голів (30).

Дортмундська Боруссія впоралася з трьома тими суперниками, де перемоги вважалися обов'язковими. Так, "чорно-жовті" розібралися на виїзді з Брюгге (0:3), а вдома розтрощили Селтік (7:1) та впоралися з Штурмом (1:0). Реалу ж у Мадриді підопічні Нурі Шахіна поступилися (5:2). Звитяга сьогодні має наблизити німецький колектив до наступного раунду турніру.

В 11-му турі Бундесліги Боруссія Дортмунд приймала Фрайбург. Поєдинок виявився для них легшим, ніж очікувалося — "чорно-жовті" перемогли з рахунком 4:0. Зараз команда Шахіна йде п'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, маючи 19 залікових балів (-10 від лідера). У Загребі вона матиме чудову можливість перервати невдалу виїзну серію, що зараз на позначці в шість матчів у всіх турнірах (1Н, 5П).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо: Загорац — Рістовські, Теофіль-Катрен, Торренте — П'єр-Габріель, Качавенда, Рог, Бернауер, Огівара — Батуріна — Куленович

Боруссія: Кобель — Р'єрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Гросс, Нмеча, Брандт — Баєр, Гіттенс — Гірассі

Не зіграють: Адемі, Мішич, Невістич, Сучич — Адеємі, Зюле

Під питанням: Петкович — Гірассі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Боруссія Дортмунд — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.67, тоді як потенційний успіх Динамо Загреб оцінюється показником 4.80. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.30.

прогноз 1:3

[3] Ліверпуль — Реал Мадрид [21]

Середа, 27 листопада, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція)

Повний анонс матчу Ліверпуль — Реал Мадрид читайте за посиланням.

[6] Монако — Бенфіка [22]

Середа, 27 листопада, 22:00. Стад Луї II, Монако. Головний арбітр — Раде Обренович (Словенія)

Монако лише раз втратив очки в першій половині основного етапу оновленої ЛЧ. Французький клуб здивував перемогою над Барселоною вдома (2:1) в першому турі, після чого зіграв унічию з Динамо в Загребі (2:2), розгромив на власному полі Црвену Звезду (5:1) та впорався з Болоньєю на виїзді (0:1). Наявні десять очок є солідною заявкою на плей-оф.

Минулої п'ятниці підопічні Аді Гюттера впоралися з Брестом у домашньому матчі (3:2) 12-го туру Ліги 1. Зараз у Монако друга сходинка турнірної таблиці та 26 залікових балів (-6 від лідера). "Червоно-білі" також мають найкращий у чемпіонаті Франції показник пропущених голів (10, нарівні з ПСЖ). У дев'яти домашніх матчах у всіх турнірах цього сезону вони зазнали лише однієї поразки.

Бенфіка дуже суперечливо провела першу половину основного етапу ЛЧ. Після виїзної та домашньої звитяг над Црвеною Звездою (1:2) та Атлетіко (4:0) лісабонці зазнали двох поразок. І якщо результат матчу проти Баварії в Мюнхені (1:0) дивувати не має, то невдача в поєдинку з Феєнордом у Лісабоні (1:3) викликає питання щодо спроможності "орлів" дістатися верхньої частини турнірної таблиці.

Минулими вихідними Бенфіка приймала Ештрелу в рамках 1/16 фіналу Кубка Португалії. Зустріч завершилася розгромом від підопічних Бруну Лаже (7:0). У турнірній таблиці чемпіонату країни "орли" йдуть третіми, маючи 25 очок (-8 від лідера) і виїзний матч проти Насьонала в запасі. На внутрішній арені в лісабонців другий найкращий показник пропущених голів (7).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Сінго, Керер, Енріке — Камара, Закарія — Бен Сегір, Мінаміно, Акліуш — Емболо

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Араужу, Каррерас — Флорентіну, Аурснес, Кекчю — Ді Марія, Павлідіс

Не зіграють: Балогун, Діоп — Баррейру, Бесте, Гувея, Престіанні, Саншеш

Під питанням: Діатта — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Монако — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.27, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

прогноз 2:2

[24] ПСВ — Шахтар [27]

Середа, 27 листопада, 22:00. ПСВ Стадіон, Ейндговен. Головний арбітр — Урс Шнайдер (Швейцарія)

Повний анонс матчу ПСВ — Шахтар читайте за посиланням.

[18] Селтік — Брюгге [23]

Середа, 27 листопада, 22:00. Селтік Парк, Глазго. Головний арбітр — Георгі Кабаков (Болгарія)

Селтік на старті нового розіграшу ЛЧ розгромив вдома Слован (5:1), після чого був розбитий Боруссією в Дортмунді (7:1). Підопічнім Брендана Роджерса вдалося зібратися після цієї значної невдачі та відібрати очки в Аталанти в Бергамо (0:0), а потім розібратися вдома з Лейпцигом (3:1). Тепер на клуб із Глазго чекають три матчі, в яких вони цілком можуть розраховувати на значну кількість очок.

Минулими вихідними Селтік розгромив Хартс у 13-му турі шотландської Прем'єр-ліги. За підсумками 12-ти зіграних поєдинків команда Роджерса лідирує в турнірній таблиці з 34-ма очками (+3 від другого місця), очікувано маючи найкращі показники забитих (35) і пропущених голів (4). Колектив із Глазго також досі не знає смаку поразок на внутрішній арені.

Брюгге після домашнього розгрому від Боруссії Дортмунд (0:3), виїзних перемоги над Штурмом (0:1) і поразки Мілану (3:1) здивував усіх звитягою над Астон Віллою вдома (1:0). Сьогоднішній матч, напевно, є для підопічних Нікі Геєна останньою можливістю здобути ще три очки, адже потім на "синьо-чорних" чекають Спортінг, Ювентус і Манчестер Сіті.

Минулими вихідними Брюгге розтрощив у 15-му турі чемпіонату Бельгії Сінт-Трейден (7:0). У турнірній таблиці команда Геєна йде другою, маючи 28 залікових балів (-6 від лідера). І хоча "синьо-чорні" мають серію з шести поєдинків без поразок у всіх турнірах, ідентична серія їхнього сьогоднішнього суперника раніше досягла позначки в дев'ять матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Фурухасі, Маеда

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер — Нільсен, Ванакен, Яшарі — Сков Ольсен, Жутгла, Цоліс

Не зіграють: ... — Меєр, Нільссон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Селтік — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 3.65. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.