Конопля, Матвієнко та Педріньйо Азеведо зіграють із перших хвилин проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють нідерландський ПСВ та донецький Шахтар.

Нідерландський ПСВ та донецький Шахтар зіграють у п'ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на стадіоні Філіпс у Ейндговені.

Петер Бош, після розгрому Гронінгена (5:0), використав із перших хвилин Тілльмана в центрі поля, тоді як де Йонг та Ланг повернулись до нападу.

Маріно Пушич, на тлі розгрому петровського Інгульця (6:0), залучив до стартового складу Коноплю, Матвієнка та Педріньйо Азеведо в обороні.

ПСВ: Бенітес — Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс — Тілльман, Жуніор, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг.

Запасні: Дроммел, Схікс, Обіспо, Пепі, Тіл, Бабаді, Лосано, Ланд, Оппегорд, Ледезма.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Азарові, Вінісіус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон, Траоре, Егіналду.



Гра ПСВ — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.