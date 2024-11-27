ПСВ — Шахтар. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 27.11.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 27 листопада та розпочнеться о 22:00.

У п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють нідерландський ПСВ та донецький Шахтар.

ПСВ — Шахтар

Середа, 27 листопада, 22:00, стадіон Філіпс Арена, Ейндговен. Арбітр зустрічі — Урс Шнідер (Швейцарія)

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Чинні чемпіони України зуміли зупинити свою невтішну серію виступів у поточній єврокубковій кампанії якраз перед екватором основного етапу. Саме тому перемога над швейцарським Янг Бойз (2:1) мала надзвичайно принципове значення для "гірників". Команда Маріно Пушича вперше (і одразу ж удруге) забила у ворота суперників і здобула перші три очки. Але що далі?

Шахтар і досі перебуває за межами зони боротьби за плей-оф, і наразі ситуація складається так, що вже після п’ятого туру велика кількість команд може залишитись навіть без сподівань на продовження участі в цьому турнірі вже у весняній частині кампанії. Наступний суперник донеччан є саме тим клубом, який перебуває на останній, 24, сходинці, серед тих, які матимуть хоч якийсь сенс після завершення основного раунду. Від ПСВ "гірників" відділяє лише один заліковий бал.

Компанія Favbet вважає, що ПСВ — фаворит зустрічі. На перемогу команди Петера Боша дають коефіцієнт 1.46. Нічию оцінили в 5.10, а успіх Шахтаря — 6.60. Ми ж будемо очікувати на результативний футбол, тож обидві заб’ють за 1.82 — наш вибір.

Команда Петера Боша в минулому сезоні скористалась моментом слабкості амстердамського Аякса й вирвала з рук роттердамського Феєнорда чемпіонський титул. Однак обидва ці представники Нідерландів опинились у основному раунді Ліги чемпіонів і перебувають поруч у турнірній таблиці, а Феє ще й із 0:3 на полі Манчестер Сіті відігрався напередодні, тож один привід для маленького свята в країні вже є.

За великим рахунком, очікувано, що від ПСВ нічого іншого, окрім як перемоги в прийдешній грі не очікують, бо Шахтар у своїх попередніх матчах на міжнародній (та й на внутрішній так само) арені переконав спільноту у спроможності боротись за плей-оф. Перемога над Янг Бойзом, тепер уже найгіршою командою поточного розіграшу, вочевидь, ні в кого не викликала надзвичайний ентузіазм.

Додає темних відтінків у наші перспективи ще й те, що ПСВ до цього проводив матчі з доволі серйозними супротивниками рівня Спортінга, ПСЖ, Ювентуса, і хоча зіграв проти перших двох унічию (1:1), а останнім програв (1:3), проте все одно виступ нідерландців у цих іграх оцінювався на доволі високому рівні. Розгром Жирони в минулому турі (4:0) лише покращив становище команди в турнірній таблиці та показав її приблизну межу конкуренції.

Занурюючись до розгляду стану справ "селян" у чемпіонаті, можна лише дивуватись тому, що за перемоги над Гронінгеном із рахунком 5:0 Бош говорить про те, що його команда зіграла "не так добре, як того хотілося б". Цікаво, яке тоді враження в Маріно Пушича було від розгрому Інгульця кількома днями раніше (6:0)?

І хоча порівнювати чемпіонат України з будь-яким іншим у Європі наразі не має практичного сенсу, однак контекст національних першостей буде дуже важливим у прийдешній грі. У Шахтаря наступним суперником буде Рух на тій-таки Арені Львів, тож тут до питання логістики ще й буде додано рівень непоступливого опонента. Але для ПСВ готується ще більший виклик — лобовий матч проти Утрехта на виїзді, який іде на відстані п’яти очок у чемпіонаті та має на одну гру менше. Тож тут буде дуель одразу за шість залікових балів.

Однак із такою глибиною складу, яка наявна в ПСВ, такий графік не має створювати надзвичайні проблеми. Тим паче, що позаду тільки-но залишилась міжнародна перерва. Проте й травмованих у наших суперників на цьому етапі вже вдосталь — захисник Адамо Нагало, півзахисники Єрді Схаутен та Жоей Веерман, а також нападники Ноа Ланг (під питанням) та Ірвінг Лосано — виконавці з гучними прізвищами, які в більшості випадків не допоможуть команді найближчим часом. Лазарет на 100+ млн євро. І цим також можна скористатись.

Але все ж таки треба не зупинятись, бо далі в Шахтаря буде Баварія (д), Брест (д) та Боруссія Дортмунд (г), тож очки дуже потрібні тут і зараз. У "селян" ситуація з календарем усе ж таки простіша — Брест (г), Црвена Звезда (г), Ліверпуль (д).

Орієнтовні склади

ПСВ: Бенітес — Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс — Сайбарі, Жуніор, Тіл — Тілльман, де Йонг, Бакайоко.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.

Не зіграють: Дест (коліно), Дріуш (без уточнення), Лосано (м’яз), Нагало (плече), Обіспо (забій), Схаутен (задня поверхня стегна), Веерман (пах) — Пузанков (коліно).

Під питанням: Ланг (спина) — …

Тренери кажуть

Петер Бош, головний тренер ПСВ:

"У Шахтаря дуже якісні футболісти, і їм дуже не пощастило, що вони програли Арсеналу. Ми повинні бути кращими, ніж у минулі вихідні у чемпіонаті".

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря:

"Будемо зупиняти суперника, атакуючи його, як казав Йоган Кройф. Це найкраща стратегія. Звісно, якщо опонент гратиме краще, більше володітиме м’ячем або відсуне нас назад, тоді нам доведеться захищатися. Це не мій стиль, але навіть якщо це станеться, ти маєш бути організованим".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою не зустрічались.