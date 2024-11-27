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-
11 грудня
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Арсенал
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-
11 грудня
22:00
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-
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-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
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Баєр Леверкузен — РБ Зальцбург 5:0 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

27 листопада 2024

Баєр Леверкузен — РБ Зальцбург, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА леверкузенський Баєр на власному полі приймав австрійський РБ Зальцбург і розгромив суперників із рахунком 5:0.

Команда Хабі Алонсо не залишила шансів "червоним бикам" і вже завершила вже перші пів години протистояння трьома забитими м’ячами.

У другому таймі тиск від "фармацевтів" не припинявся, тож вони відвантажили ще два голи й залишили австрійців серед аутсайдерів поточного розіграшу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баєр Леверкузен — РБ Зальцбург у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Баєр Леверкузен — РБ Зальцбург 5:0
Голи: Вірц, 8 (пен), 30, Грімальдо, 11, Шик, 61, Гарсія, 72

Баєр Леверкузен: Коварж — Тапсоба, Та, Інкап'є (Де Матос Соарес, 67) — Фрімпонг (Телла, 68), Джака, Андріх, Грімальдо — Паласіос (Гарсія, 67), Шик (Степанов, 73), Вірц (Оньєка, 76)

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич (Гіндо, 46) — Кларк (Бідструп, 46), Гурна-Дуат (Байчетич, 46), Діамбу (Капальдо, 74) — Єо, Конате (Доржелес, 16), Глух

Попередження: Андріх — Єо.

Джерело: MEGOGO

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