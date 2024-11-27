Баєр знищив Зальцбург у дебютному матчі Степанова

17-річний український нападник з'явився на полі на 73-й хвилині гри.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Баєр приймав Зальцбург. Колектив Хабі Алонсо не залишив шансів гостям, відправивши в їхні ворота п'ять голів.

Зазначимо, що в цьому матчі за Баєр дебютував Артем Степанов — колишній гравець Шахтаря U-17. Український нападник вийшов на заміну на 73-й хвилині гри, замінивши Патріка Шика.

Баєр Леверкузен — РБ Зальцбург 5:0

Голи: Вірц, 8 (пен), 30, Грімальдо, 11, Шик, 61, Гарсія, 72

Баєр Леверкузен: Коварж — Та, Та, Інкап'є (Де Матос Соарес, 67) — Фрімпонг (Телла, 68), Джака, Андріх, Грімальдо — Паласіос (Гарсія, 67), Шик (Степанов, 73), Вірц (Оньєка, 76)

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич (Гіндо, 46) — Кларк (Бідструп, 46), Гурна-Дуат (Байчетич, 46), Діамбу (Капальдо, 74) — Єо, Конате (Доржелес, 16), Глух

Попередження: Андріх — Єо.