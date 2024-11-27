Спарта Прага
0
Атлетіко
6
26 листопада
19:45
Слован Братислава
2
Мілан
3
26 листопада
19:45
Манчестер Сіті
3
Феєнорд
3
26 листопада
22:00
Інтер
1
РБ Лейпциг
0
26 листопада
22:00
Янг Бойз
1
Аталанта
6
26 листопада
22:00
Баєр Леверкузен
5
РБ Зальцбург
0
26 листопада
22:00
Спортінг Лісабон
1
Арсенал
5
26 листопада
22:00
Баварія
1
ПСЖ
0
26 листопада
22:00
Барселона
3
Брест
0
26 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Штутгарт
-
27 листопада
19:45
Штурм
-
Жирона
-
27 листопада
19:45
Болонья
-
Лілль
-
27 листопада
22:00
Ліверпуль
-
Реал Мадрид
-
27 листопада
22:00
Монако
-
Бенфіка
-
27 листопада
22:00
ПСВ
-
Шахтар
-
27 листопада
22:00
Селтік
-
Брюгге
-
27 листопада
22:00
Динамо Загреб
-
Боруссія Дортмунд
-
27 листопада
22:00
Астон Вілла
-
Ювентус
-
27 листопада
22:00
Жирона
-
Ліверпуль
-
10 грудня
19:45
Динамо Загреб
-
Селтік
-
10 грудня
19:45
Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
Астон Вілла
-
10 грудня
22:00
Лілль
-
Штурм
-
11 грудня
19:45
Атлетіко
-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
11 грудня
22:00
Феєнорд
-
Спарта Прага
-
11 грудня
22:00

Баєр знищив Зальцбург у дебютному матчі Степанова

27 листопада 2024

Баєр - Зальцбург, Getty Images

17-річний український нападник з'явився на полі на 73-й хвилині гри.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Баєр приймав Зальцбург.  Колектив Хабі Алонсо не залишив шансів гостям, відправивши в їхні ворота п'ять голів. 

Зазначимо, що в цьому матчі за Баєр дебютував Артем Степанов — колишній гравець Шахтаря U-17. Український нападник вийшов на заміну на 73-й хвилині гри, замінивши Патріка Шика. 

Баєр Леверкузен — РБ Зальцбург 5:0
Голи: Вірц, 8 (пен), 30, Грімальдо, 11, Шик, 61, Гарсія, 72

Баєр Леверкузен: Коварж — Та, Та, Інкап'є (Де Матос Соарес, 67) — Фрімпонг (Телла, 68), Джака, Андріх, Грімальдо — Паласіос (Гарсія, 67), Шик (Степанов, 73), Вірц (Оньєка, 76)

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, П'янтковські, Байду, Терзич (Гіндо, 46) — Кларк (Бідструп, 46), Гурна-Дуат (Байчетич, 46), Діамбу (Капальдо, 74) — Єо, Конате (Доржелес, 16), Глух

Попередження: Андріх — Єо.

команди
   