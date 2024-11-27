Янг Бойз — Аталанта 1:6 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА швейцарський Янг Бойз на власному полі приймав бергамаську Аталанту і зазнав розгромної поразки з рахунком 1:6.

Після поразки від донецького Шахтаря в минулому турі, "жовто-чорні" все для себе зрозуміли в цій кампанії й у підсумку навіть домашній матч на штучному газоні програли з розгромом, пропустивши ще в першому таймі чотири голи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Янг Бойз — Аталанта у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Янг Бойз — Аталанта 1:6

Голи: Ганвула, 11 — Ретегі, 9, 39, Де Кетеларе, 29, 56, Колашинац, 32, Самарджич, 90+1

Янг Бойз: фон Баллмос — Блум, Камара, Лаупер, Аджам (Атекаме, 78) — Ньяссе — Угринич, Лакоми (Малеш, 46) — Коллі (Віржиньюс, 46), Ганвула (Іттен, 61), Монтейру (Елія, 67)

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Гін (Годфрі, 80), Колашинац (Толой, 75) — Куадрадо, де Рон, Пашалич, Руджері — Брешіаніні (Дзаніоло, 63) — Де Кетеларе (Палестра, 75), Ретегі (Самарджич, 63)

Попередження: Коллі, Елія — Брешіаніні.