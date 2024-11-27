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Аталанта знищила Янг Бойз

27 листопада 2024

Янг Бойз - Аталанта, Getty Images

Легка виїзна перемога для італійської команди.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Аталанта вирушила на виїзд до Янг Бойз. 

Гості не залишили шансів господарям, відправивши в їхні ворота шість голів. Швейцарці зуміли відповісти лише одним голом на 11-й хвилині гри. 

Янг Бойз — Аталанта 1:6
Голи: Ганвула, 11 -  Ретегі, 9, 39, Де Кетеларе, 29, 56, Колашинац, 32, Самарджич, 90+1

Янг Бойз: фон Баллмос — Блум, Камара, Лаупер, Аджам (Атекаме, 78) — Ньяссе — Угринич, Лакоми (Малеш, 46) — Коллі (Віржиньюс, 46), Ганвула (Іттен, 61), Монтейру (Елія, 67)

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Гін (Годфрі, 80), Колашинац (Толой, 75) — Куадрадо, де Рон, Пашалич, Руджері — Брешіаніні (Дзаніоло, 63) — Де Кетеларе (Палестра, 75), Ретегі (Самарджич, 63)

Попередження: Коллі, Елія — Брешіаніні. 

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