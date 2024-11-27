Спортінг — Арсенал 1:5 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА лісабонський Спортінг на власному полі приймав лондонський Арсенал і зазнав розгромної поразки з рахунком 1:5.

Тіагу Тейшейра дебютував на чолі "левів" у Лізі чемпіонів із трьох голів ще в першому таймі, після чого Спортінг провів м’яч престижу на початку другої половини гри, однак наразився на ще два голи після цього.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг — Арсенал у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Спортінг — Арсенал 1:5

Голи: Інасіу, 47 — Мартінеллі, 7, Гаверц, 22, Магальяес, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссар, 82

Спортінг: Ісраель — Сен-Жюст, Діоманде, Інасіу (Рейс, 88) — Кенда, Юльманн, Моріта (Гардер, 78), Араухо (Катаму, 68) — Едвардс (Браганса, 68), Дьокереш, Трінкан (Сімоеш, 88)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес (Ківьор, 84), Калафіорі (Зінченко, 78) — Едегор (Нванері, 79), Парті, Райс (Меріно, 70) — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 70)

Попередження: Діоманде — Рая