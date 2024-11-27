Арсенал із Зінченком розгромив Спортінг у Лісабоні

Впевнена перемога підопічних Мікеля Артети.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Спортінг приймав Арсенал на Ештадіу Жозе Алваладе.

Ще в першому таймі гості сформували комфортну для себе перевагу в три голи. Результативними ударами відзначилися Мартінеллі, Гаверц і Магальяес. По перерві Інасіу скоротив відставання господарів поля, але Сака повернув лондонцям різницю в три м'ячі, реалізувавши пенальті. Крапку в матчі своїм голом поставив Троссар, який вийшов на поле з лави запасних.

Спортінг — Арсенал 1:5

Голи: Інасіу, 47 — Мартінеллі, 7, Гаверц, 22, Магальяес, 45+1, Сака, 65 (пен), Троссар, 82

Спортінг: Ісраель — Сен-Жюст, Діоманде, Інасіу (Рейс, 88) — Кенда, Юльманн, Моріта (Гардер, 78), Араухо (Катаму, 68) — Едвардс (Браганса, 68), Дьокереш, Трінкан (Сімоеш, 88)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес (Ківьор, 84), Калафіорі (Зінченко, 78) — Едегор (Нванері, 79), Парті, Райс (Меріно, 70) — Сака, Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 70)

Попередження: Діоманде — Рая