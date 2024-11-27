Інтер — РБ Лейпциг 1:0 Відео гола та огляд матчу 26.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер на власному полі приймав німецький РБ Лейпциг і здобув перемогу з рахунком 1:0.

Господарі поля якісно провели перший тайм у плані створення напруги біля чужих воріт, наслідком чого став автогол у виконанні захисника гостей.

У другому ж таймі команда Сімоне Індзагі більше дозволяла суперникам працювати з м’ячем, проте утримувала їх подалі від створення гольових моментів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — РБ Лейпциг у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Інтер — РБ Лейпциг 1:0

Гол: Люкеба (аг), 27

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 44), де Врей, Бастоні (Аугусто, 65) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Мхітарян, 76), Зелінські, Дімарко — Таремі (Тюрам, 65), Мартінес (Арнаутович, 76)

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда (Гебель, 86), Орбан, Люкеба, Генріхс — Баумгартнер (Зайвальд, 61), Кампль, Айдара (Ассан Уедраого, 61), Нуса — Опенда, Сілва (Шешко, 61)

Попередження: Павар, Бастоні — Баумгартнер, Люкеба.