Інтер — РБ Лейпциг 1:0 Відео гола та огляд матчу 26.11.2024

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер на власному полі приймав німецький РБ Лейпциг і здобув перемогу з рахунком 1:0.
Господарі поля якісно провели перший тайм у плані створення напруги біля чужих воріт, наслідком чого став автогол у виконанні захисника гостей.
У другому ж таймі команда Сімоне Індзагі більше дозволяла суперникам працювати з м’ячем, проте утримувала їх подалі від створення гольових моментів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — РБ Лейпциг у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:
Інтер — РБ Лейпциг 1:0
Гол: Люкеба (аг), 27
Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 44), де Врей, Бастоні (Аугусто, 65) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Мхітарян, 76), Зелінські, Дімарко — Таремі (Тюрам, 65), Мартінес (Арнаутович, 76)
РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда (Гебель, 86), Орбан, Люкеба, Генріхс — Баумгартнер (Зайвальд, 61), Кампль, Айдара (Ассан Уедраого, 61), Нуса — Опенда, Сілва (Шешко, 61)
Попередження: Павар, Бастоні — Баумгартнер, Люкеба.