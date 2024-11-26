Інтер впорався з Лейпцигом

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів Інтер приймав Лейпциг.
"Нерадзурі" скромно перемогли з рахунком 1:0 завдяки автоголу від Люкеба на 27-й хвилині гри.
Інтер - РБ Лейпциг 1:0
Гол: Люкеба (аг), 27
Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 44), де Врей, Бастоні (Аугусто, 65) — Думфріс, Барелла, Чалханоглу (Мхітарян, 76), Зелінські, Дімарко — Таремі (Тюрам, 65), Мартінес (Арнаутович, 76)
РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда (Гебель, 86), Орбан, Люкеба, Генріхс — Баумгартнер (Зайвальд, 61), Кампль, Айдара (Ассан Уедраого, 61), Нуса — Опенда, Сілва (Шешко, 61)
Попередження: Павар, Бастоні — Баумгартнер, Люкеба.