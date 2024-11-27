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Шахтар
-
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-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
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-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
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-
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22:00
Ювентус
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Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
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11 грудня
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Слован Братислава — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

27 листопада 2024

Слован Братислава — Мілан, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА словацький Слован на власному полі приймав італійський Мілан і зазнав поразки в меншості з рахунком 2:3.

Команди провели напружений перший тайм і обмінялись голами до перерви.

Однак у другій половині гри перевага Мілана на м’ячі збільшилась і гості дотиснули суперників, оформивши ще два м’ячі. І хоча Слован відіграв один гол на останніх хвилинах, через вилучення господарів поля на більше не вистачило.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Слован Братислава — Мілан у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Слован Братислава — Мілан 2:3
Голи: Барсегян, 24, Марчеллі, 89 -  Пулішич, 21, Леау, 68, Абрагам, 71

Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашія, Вут (Толич, 76) — Блекмен, Куцка (Марчеллі, 76), Саввідіс (Мак, 90), Медведев — Барсегян, Стрелец, Мецоко (Ігнатенко, 66)

Мілан: Меньян — Калабрія (Роял, 74), Павлович, Томорі, Ернандес — Фофана (Муса, 75), Рейндерс (Лофтус-Чік, 74) — Чуквезе, Пулішич, Окафор (Леау, 46) — Абрагам (Камарда, 84)

Попередження: Толич — Чуквезе, Калабрія, Томорі

Вилучення: Толич, 90+1.

Джерело: MEGOGO

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