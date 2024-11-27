Слован Братислава — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА словацький Слован на власному полі приймав італійський Мілан і зазнав поразки в меншості з рахунком 2:3.

Команди провели напружений перший тайм і обмінялись голами до перерви.

Однак у другій половині гри перевага Мілана на м’ячі збільшилась і гості дотиснули суперників, оформивши ще два м’ячі. І хоча Слован відіграв один гол на останніх хвилинах, через вилучення господарів поля на більше не вистачило.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Слован Братислава — Мілан у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Слован Братислава — Мілан 2:3

Голи: Барсегян, 24, Марчеллі, 89 - Пулішич, 21, Леау, 68, Абрагам, 71

Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашія, Вут (Толич, 76) — Блекмен, Куцка (Марчеллі, 76), Саввідіс (Мак, 90), Медведев — Барсегян, Стрелец, Мецоко (Ігнатенко, 66)

Мілан: Меньян — Калабрія (Роял, 74), Павлович, Томорі, Ернандес — Фофана (Муса, 75), Рейндерс (Лофтус-Чік, 74) — Чуквезе, Пулішич, Окафор (Леау, 46) — Абрагам (Камарда, 84)

Попередження: Толич — Чуквезе, Калабрія, Томорі

Вилучення: Толич, 90+1.