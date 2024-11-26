Мілан не без проблем обіграв Слован

Колектив Пауло Фонсеки набрав три очки.

У рамках п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів між собою зустрічалися Слован Братислава і Мілан.

Команди на двох забили п'ять голів, але переможцем вийшли "россонері". Колектив Фонсеки піднявся на 10 місце, а Слован посідає останню, 36 сходинку.

Слован Братислава — Мілан 2:3

Голи: Барсегян, 24, Марчеллі, 89 - Пулішич, 21, Леау, 68, Абрагам, 71

Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашія, Вут (Толич, 76) — Блекмен, Куцка (Марчеллі, 76), Саввідіс (Мак, 90), Медведев — Барсегян, Стрелец, Мецоко (Ігнатенко, 66)

Мілан: Меньян — Калабрія (Роял, 74), Павлович, Томорі, Ернандес — Фофана (Муса, 75), Рейндерс (Лофтус-Чік, 74) — Чуквезе, Пулішич, Окафор (Леау, 46) — Абрагам (Камарда, 84)

Попередження: Толич — Чуквезе, Калабрія, Томорі

Вилучення: Толич, 90+1.