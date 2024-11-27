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-
10 грудня
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Брюгге
-
Спортінг Лісабон
-
10 грудня
22:00
Шахтар
-
Баварія
-
10 грудня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Інтер
-
10 грудня
22:00
Брест
-
ПСВ
-
10 грудня
22:00
Аталанта
-
Реал Мадрид
-
10 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
ПСЖ
-
10 грудня
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
10 грудня
22:00
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-
Слован Братислава
-
11 грудня
19:45
Штутгарт
-
Янг Бойз
-
11 грудня
22:00
Ювентус
-
Манчестер Сіті
-
11 грудня
22:00
Арсенал
-
Монако
-
11 грудня
22:00
Бенфіка
-
Болонья
-
11 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Барселона
-
11 грудня
22:00
Мілан
-
Црвена Звезда
-
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Спарта Прага — Атлетіко 0:6 Відео голів та огляд матчу 26.11.2024

27 листопада 2024

Спарта Прага — Атлетіко, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 26 листопада 2024 року.

У рамках п’ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА чеська Спарта в Празі на власному полі приймала мадридський Атлетіко й зазнала розгрому з рахунком 0:6.

Команда Дієго Сімеоне цього разу провела матч, після якого не залишилось жодних питань щодо перемоги "матрацників" — два голи до перерви, і одразу чотири — у другому таймі. Із дублями Хуліана Альвареса та Хоакіна Корреа.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спарта Прага — Атлетіко у рамках 5 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Спарта Прага — Атлетіко 0:6
Голи: Альварес, 15, 59, Льоренте, 43, Грізманн, 70, Корреа, 85, 89.

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Росс — Візнер, Лачі (Сольбаккен, 79), Кайрінен, Рінеш — Краснікі (Туці, 61), Ррахмані (Олатунджі, 60), Гараслін (Пешек, 27).

Атлетіко: Облак — Сімеоне (Рікельме, 79), Хіменес, Ленгле, Галан — Льоренте, Де Пауль (Ресурексьон Коке, 78), Галлагер, Барріос (Ліно, 78) — Серлот (Грізманн, 58), Альварес (Корреа, 79).

Попередження: Пешек — Барріос.

Джерело: MEGOGO

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Спарта Прага - Атлетіко, Getty Images 26 листопада 2024 Ліга чемпіонів: Атлетіко розгромив Спарту
   